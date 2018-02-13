محمد طاهر متش پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی پیشبینی بارش باران توسط هواشناسی در روزهای آینده و همچنین وقوع گردوغبار غلیظ و باد شدید نیروهای شرکت برق در حالت آمادهباش برای مقابله با قطعی احتمالی برق قرار دارند.
وی گفت: گردوغبار غلیظ در پلدختر در وضعیت خطرناکی قرار دارد و اگر «مقرههای» خطوط انتقال برق را خاک بگیرد موجب اتصال شود.
مدیر شرکت برق پلدختر افزود: بر این اساس شرکت توزیع برق پلدختر ۱۰ اکیپ در «معمولان»، «پاعلم»، «قلعه نصیر» و پلدختر با ۲۵ نفر نیرو شامل «سیم بان»، تکنسین و کارشناس به این مناطق اعزام و در حال آمادهباش هستند.
متش پور به مردم توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان دارد با نمنم باران احتمالی قطعی برق ایجاد شود وسایل روشنایی موقت گازی، چراغدستی و امثال آن را در دسترس داشته باشند و حتیالمقدور وسایل برقی را از مدار برق خارج کنند.
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