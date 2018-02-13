به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق به کویت سفر کرده ایت، با صباح خالد احمد صباح وزیر امور خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه و اوضاع منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

ظریف اجلاس بازسازی عراق به میزبانی کویت را حایز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد کمک کشورهای همسایه و جامعه جهانی بتواند هر چه سریعتر ویرانی های به بار آمده توسط تروریست ها را ترمیم کند.

وزیر امور خارجه کویت هم ضمن قدردانی از مشارکت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مشکلات و اختلافات میان کشورهای منطقه و همسایگان باید از طریق گفتگو و روش های دیپلماتیک حل و فصل شود.