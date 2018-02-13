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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

اخبار یمن؛

یورش مزدوران عربستان به استان حجه ناکام ماند

یورش مزدوران عربستان به استان حجه ناکام ماند

شهادت سه غیرنظامی در بمباران جنگنده های سعودی در غرب یمن و ناکام ماندن یورش مزدوران وابسته به عربستان به استان حجه از مهمترین اخبار یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن یورش نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی وابسته به عربستان را به سوی شهر میدی در استان حجه یمن ناکام گذاشته اند.

این منبع بیان کرد: در جریان دفع این یورش شمار زیادی از نیروهای وابسته به هادی و نیروهای سعودی و سودانی کشته و زخمی شده اند.

منبع یمنی همچنین از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای عبد ربه منصور هادی در عملیات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در منطقه القرن در شمال شرق یمن خبر داد.

در حیفان در جنوب تعز نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی منحصر به فرد، مواضع نیروهای هادی را هدف قرار دادند.

این در حالی است که در بمباران بازاری در بکیل المیر در استان حجه در غرب یمن ۳ غیر نظامی شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4227273

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