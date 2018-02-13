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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۹

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۳۰ نیروی امدادی هلال احمر به حالت آماده باش درآمدند

۱۳۰ نیروی امدادی هلال احمر به حالت آماده باش درآمدند

شهرکرد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی بارش های شدید برف و باران در چهارمحال و بختیاری، گفت: ۱۳۰ امدادگر هلال احمر در این استان به حالت آماده باش درآمدند.

سید احمد مرتضوی فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر به اشاره به پیش بینی بارش های شدید برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت:  ۱۳۰ امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری برای امدادرسانی احتمالی در پی بارش برف و باران در سطح استان به حالت اماده باش درآمد.

وی عنوان کرد: این نیروهای امدادی در غالب ۲۶ تیم عملیاتی فعالیت می کنند.

طی اعلام هواشناسی بارش های شدید برف و باران طی دو روز آینده در استان چهارمحال و بختیاری گزارش شده است. همچنین طی پیش بینی هواشناسی احتمال طغیان رودخانه ها و وقوع سیل نیز در این استان وجود دارد.

کد مطلب 4227278

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