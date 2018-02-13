استمرار آلودگی هوای لرستان/ «گردوغبار» مهمان ناخوانده ۱۰ شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی لرستان امروز میزبان مهمان ناخوانده‌ای به نام «گردوغبار» بود که هوای این استان در شرایط بسیار خطرناک قرار گرفت و این امر منجر به ایجاد مشکلاتی برای مردم شهرستان‌های مختلف لرستان شد.

امروز «گردوغبار» به ۱۰ شهرستان پلدختر، کوهدشت، رومشکان، دوره چگنی، خرم‌آباد، الشتر، دورود، بروجرد، ازنا و الیگودرز لرستان سر زد تا هوای این شهرستان‌ها در شرایط بسیار خطرناک قرار بگیرد.

آغاز بارش باران در همه نقاط استان

راضیه پیله وران کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان با اشاره به اینکه در ساعات بعدازظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد ابتدا برای مناطق جنوب غربی کشور دید افقی کاهش پیدا کرد و پدیده گرد و غبار را داشتند و سپس مناطق غربی و مرکز لرستان با این پدیده روبه رو شدند، اظهار داشت: دید افقی طی ساعات گذشته برای کوهدشت و پلدختر به ۴۰۰ متر و برای خرم آباد به ۵۰۰ متر رسید.

وی با بیان اینکه برای مناطق شرقی استان هم کاهش دید افقی را داشتیم اما نه به شدت مناطق غربی، تصریح کرد: در الیگودرز دید افقی به ۸ کیلومتر رسید و در الشتر و نورآباد نیز دید افقی به ۴ تا ۵ کیلومتر رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان با تاکید بر اینکه یک تا دو ساعت است که در برخی مناطق مثل بروجرد، الشتر و نورآباد رگبارهای خفیف و ملایم را داشته ایم، افزود: انتظار داریم امشب در همه نقاط استان بارش باران را داشته باشیم و نقشه های هواشناسی حاکمیت هسته های بارشی را نشان می دهند.

افزایش دید افقی را خواهیم داشت اما آلودگی هوا به طور کامل برطرف نمی شود

پیله وران با اشاره به اینکه انتظار داریم با بارش هایی که از ساعات آینده بر شدت آن افزوده می شود افزایش دید افقی و کاهش آلاینده ها را داشته باشیم، ادامه داد: برای فردا به دلیل بارش ها و توده هوای سردی که جریانات شمالی را وارد مناطق غربی می کند، افزایش دید افقی را خواهیم داشت اما آلودگی هوا به طور کامل برطرف نمی شود.

وی با بیان اینکه فردا نیز گرد و غبار را در منطقه داریم اما به شدت گرد و غبار امروز نخواهد بود، تصریح کرد: برای فردا از ساعات بعدازظهر دید افقی به بالای ۵ کیلومتر می رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس تصاویر راداری و ماهواره ای بارش هایی را در همه نقاط استان داریم که بیشینه بارش را برای مناطق جنوب شرق مثل الیگودرز، شول آباد و سپید دشت نشان می دهد.

پیله وران یادآور شد: ریزگردها رطوبت می گیرند و شرایطی نیست که بگوییم گردوغبار کاملا از منطقه خارج می شود، سرما و رطوبت باعث می شود فردا هم شرایط گردوغبار را داشته باشیم.

ادارات و مدارس لرستان فردا چهارشنبه تعطیل نیست

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به‌شدت میزان آلودگی هوا در ساعات اخیر به علت ورود ریز گردها به آسمان استان اظهار داشت: به دلیل ورود ریز گردها آلودگی هوا در برخی نقاط تا ۶۰ برابر حد مجاز رسید.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر شروع فعالیت سامانه بارشی از دقایقی پیش در برخی نقاط استان و همچنین گسترش دامنه بارندگی به‌صورت برف و باران در ساعات آینده در سراسر استان لرستان همراه با وزش باد شدید؛ آسمان استان در ساعات آتی فاقد شدت آلاینده‌ها خواهد بود و لذا فعالیت‌های اداری و آموزشی فردا چهارشنبه در سراسر استان به روال عادی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان بابیان اینکه هواشناسی استان میانگین ۱۵ میلی‌متر بارش را برای استان پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: بارش در نقاط کوهستانی، ارتفاعات و گردنه‌ها به‌صورت برف و در سایر نقاط به‌صورت بارش باران خواهد بود.

آخرین گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان از آلودگی هوا

اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان آخرین وضعیت کیفی هوای استان در مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲۱:۳۰ را اعلام کرد.

هوای شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک(۵۰ برابر حد مجاز)، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک(بیش از ۴۴ برابر حد مجاز) و شهرستان های دوره چگنی، خرم آباد و الشتر در شرایط خطرناک قرار دارد(بیش از ۳۰ برابر حد مجاز) و شهرستان های دورود، بروجرد، ازنا و الیگودرز در شرایط بسیار ناسالم ( ۴.۵برابر حد مجاز) قرار دارند.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان پیش از این نیز وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ ساعت ۲۰:۳۰ را اعلام کرده بود.

در این اطلاعیه آمده:

هوای شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک و ۵۵ برابر حد مجاز، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۵۱ برابر حد مجاز، شهرستان‌های دوره چگنی، خرم‌آباد و الشتر با بیش از ۲۸ برابر حد مجاز در شرایط خطرناک و شهرستان‌های دورود، بروجرد، ازنا و الیگودرز در شرایط بسیار ناسالم و ۴ برابر حد مجاز قرار دارد.

وضعیت بسیار خطرناک برای آسمان کوهدشت و رومشکان

اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ ساعت ۱۹:۳۰ را اعلام کرد که بر اساس این اطلاعیه آلودگی هوای کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک قرار داشت.

هوای شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک و ۶۰ برابر حد مجاز، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار خطرناک و بیش از ۵۱ برابر حد مجاز و شهرستان‌های دوره چگنی و خرم‌آباد و الشتر با بیش از ۲۸ برابر حد مجاز در شرایط خطرناک و شهرستان‌های دورود، بروجرد و ازنا و الیگودرز در شرایط ناسالم و ۳ برابر حد مجاز قرار دارند.

بیشترین میزان آلایندگی هوا در شهرستان پلدختر به ثبت رسید تا فرماندار پلدختر در اظهارنظری از آلودگی ۱۱۵ برابر حد مجاز هوای این شهرستان خبر بدهد.

آلودگی ۱۱۵ برابری حد مجاز هوای پلدختر طی عصر امروز

نعمت‌الله دستیاری عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای شهرستان پلدختر به دلیل گردوغبار اظهار داشت: میزان آلودگی هوا به ۱۱۵ برابر حد مجاز رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه هوای شهرستان پلدختر در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد، گفت: در این راستا بیماران و همچنین مردم مگر برحسب ضرورت از منزل خارج نشوند.

فرماندار پلدختر همچنین به بحث تعطیلی مدارس این شهرستان طی فردا به دلیل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: تصمیمات لازم در این رابطه طی امشب به اطلاع مردم خواهد رسید.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

در این شهرستان ستاد بحران در حالت آماده‌باش قرار گرفت و همه دستگاه‌های امدادی و اجرایی این ستاد با همه عوامل و نیروها در محل کار خود مستقر شدند تا در صورت ایجاد مشکل زمینه خدمات‌رسانی به مردم این شهرستان را فراهم آورند.

آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق در پلدختر

محمد طاهر متش پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی پیش‌بینی بارش باران توسط هواشناسی در روزهای آینده و همچنین وقوع گردوغبار غلیظ و باد شدید نیروهای شرکت برق در حالت آماده‌باش برای مقابله با قطعی احتمالی برق قرار دارند.

وی گفت: گردوغبار غلیظ در پلدختر در وضعیت خطرناکی قرار دارد و اگر «مقره‌های» خطوط انتقال برق را خاک بگیرد موجب اتصال شود.

مدیر شرکت برق پلدختر افزود: بر این اساس شرکت توزیع برق پلدختر ۱۰ اکیپ در «معمولان»، «پاعلم»، «قلعه نصیر» و پلدختر با ۲۵ نفر نیرو شامل «سیم بان»، تکنسین و کارشناس به این مناطق اعزام و در حال آماده‌باش هستند.

متش پور به مردم توصیه کرد: با توجه به این‌که امکان دارد با نم‌نم باران احتمالی قطعی برق ایجاد شود وسایل روشنایی موقت گازی، چراغ‌دستی و امثال آن را در دسترس داشته باشند و حتی‌المقدور وسایل برقی را از مدار برق خارج کنند.

توصیه های بهداشتی و زیست محیطی برای شهرستان های دارای آلودگی هوا

۱-از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود خودداری کنید.

۲- تا حد امکان از خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی مورد در معابر شهری خودداری کرده و سفرهای غیر ضروری در سطح شهر را کاهش دهید.

۳-بیماران قلبی و تنفسی و مبتلایان به آسم، لطفا در فضاهای باز فعالیت نکنید و تا حد امکان از حضور در سطح شهر خودداری کرده و در منزل استراحت کنید.

۴-به مدیران مدارس و مهدهای کودک توصیه می شود کلیه فعالیت های فیزیکی و ورزشی در مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس را حذف کنند.

۵-کلیه ورزشکاران و شهروندان از هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده روی و سایر فعالیت های ورزشی هوازی، به ویژه در اوایل صبح جدا خودداری کنند.

۶-به عموم شهروندان توصیه می شود به اندازه کافی آب بنوشید تا با شست و شوی دستگاه گوارش و رفع عطش و خشکی دهان، اثرات ناشی از آلودگی هوا کاهش یابد.

۷-توصیه می گردد در مواقع آلودگی هوا از شیر، میوه جات و سبزیجات بیشتر استفاده شود.

تصاویری از آلودگی هوای شهرهای خرم آباد و پلدختر را در زیر می بینید:

این گزارش به روز رسانی می شود...