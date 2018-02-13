هنرمندان و خبرنگاران در کنار تخصص باید تعهد داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان و جمعی از خبرنگاران و هنرمندان در همایش نقش خبرنگاران و هنرمندان در توسعه فرهنگ و انقلاب از خبرنگاران و هنرمندان شهرستان شبستر تجلیل شد.

فرمانده سپاه ناحیه شبستر در این همایش ضمن تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ایجاد همدلی بین هنرمندان، تلاش برای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری حاصل تلاش همه مسئولان است و همین تلاش موجب همدلی بین هنرمندان شده است.

سرهنگ پاسدار رضایی فرمانده سپاه ناحیه شبستر با بیان اینکه هنرمند باید با زبان هنر سخن بگوید اطهار داشت: هنرمندانی همچون سلحشور و دیگر هنرمندان که به ساخت مجموعه های هنری پرداختند، هنرمند باید در کنار تخصص تعهد نیز داشته باشد تا زحمات او در جامعه تاثیر گزار باشد.

وی گفت: امروز با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایادی استکبار دیگر فکر نفوذ از طریق جنگ سخت ندارند بلکه آنان امروز برنامه ریزی نموده اند از طریق جنگ نرم وارد شده و اینک هنرمندان این مرز و بوم در صف اول و مقدم مبارزه با این جنگ نرم دشمنان هستند. در صورتیکه آمریکا و انگلیس در حال ترویج فیلم های مبتذل و هالیوودی هستند و می خواهند از این طریق جوانان ما را غافل کنند نقش هنرمندان متخصص و متعهد را دوچندان می کند.

فرمانده سپاه ناحیه شبستر را جزو آموزه های دینی عنوان کرد و تصریح نمود: برخی فکر می کنند که ولایت فقیه را این انقلاب بوجود آورده است در صورتیکه از 1400 قبل ولایت فقیه به عنوان جانشین امام بوده است.

سرهنگ پاسدار محمد رضایی با اشاره به اینکه امروز قلم تاپیر گذارترین ابزار در آگاهی جامعه دارد خاطر نشان کرد: امروز دشمن نسشل های سوم و چهارم جامعه ما را مورد هدف قرار داده و تلاش می کند جوانان ما را بی همویت و مسخ نماید تا به این انقلاب نفوذ کند.

وی یادآور شد: امروز پنج هزار سایت وهابیت و 300 کانال ماهواره ای بر علیه اسلام و نظام ما فعال هستند و با بزک کردن زنان و با بی آبرویی و بی حجابی می خواهد آزادی را بدین وسیله در بین جوانان جلوه دهد لذا اینک هنرمندان بااخلاص ما باید با برنامه ریزی و ظرافت های هنری در جلوگیری از این حملات تلاش نمایند

وی هدف از برگزاری این همایش را شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی هنری شهرستان شبستر به جهت ضرورت تولید محصولات فرهنگی هنری در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

سرهنگ پاسدار رضایی ضمن اشاره به قابلیت‌های بسیار خوب هنرمندان شهرستان شبستر آنها را هنرمندانی متعهد و دلسوز به نظام و کشور دانست.

فرمانده سپاه ناحیه شبستر رسالت اصلی خبرنگاران را دفاع از حق، صداقت، نهراسیدن از دشمن و انقلابی بودن دانست و افزود: دشمن شناسی به تنهایی کافی نیست مگر آنکه با دشمن ستیزی همراه باشد.

وی وجه اشتراک همه شهدا را ایستادگی در برابر دشمنان خواند و گفت: مقاومت در برابر استکبار پایانی خوش چون پیروزی دارد.

سرهنگ پاسدار رضایی گفت: آمریکا و اقدامات تاریخی خصمانه دولتمردان آن کشور دشمن بزرگ اسلام ناب محمدی است و تکفیری ها امروز با حمایت آمریکا تصویری متفاوت از اسلام را نشان می دهند که هر آنچه این گروه های انحرافی انجام می دهند با سیاست گذاری آمریکا هدفی جز زیرسوال بردن اسلام ندارد.

وی در پایان گفت: راه بسیج تنها عشق است و محور بسیجی بودن خدمت به مردم.