به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه پاکستان امروز درباره هرگونه حمله تلافی جویانه هند در منطقه مورد اختلاف کشمیر به دهلی نو هشدار داد.

وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: ایراد اتهام علیه پاکستان بدون تحقیق و تفحص درباره هر حادثه ای به رویه ای عادی برای هند مبدل شده است.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: اسلام آباد امیدوار است تا جامعه جهانی از هند بخواهد تا از ارتکاب جنایت و نیز نقض حقوق بشر در کشمیر تحت کنترل این کشور دست بردارد.

این هشدار به دنبال آن به انجام می رسد که مقامات هند شنبه هفته جاری اسلام آباد را مسئول حمله به یک کمپ نظامی متعلق به ارتش این کشور اعلام کردند.