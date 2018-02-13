ادارات و مدارس لرستان فردا چهارشنبه تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره بهشدت میزان آلودگی هوا در ساعات اخیر به علت ورود ریز گردها به آسمان استان اظهار داشت: به دلیل ورود ریز گردها آلودگی هوا در برخی نقاط تا ۶۰ برابر حد مجاز رسید.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر شروع فعالیت سامانه بارشی از دقایقی پیش در برخی نقاط استان و همچنین گسترش دامنه بارندگی بهصورت برف و باران در ساعات آینده در سراسر استان لرستان همراه با وزش باد شدید؛ آسمان استان در ساعات آتی فاقد شدت آلایندهها خواهد بود و لذا فعالیتهای اداری و آموزشی فردا چهارشنبه در سراسر استان به روال عادی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان بابیان اینکه هواشناسی استان میانگین ۱۵ میلیمتر بارش را برای استان پیشبینی کرده است، تصریح کرد: بارش در نقاط کوهستانی، ارتفاعات و گردنهها بهصورت برف و در سایر نقاط بهصورت بارش باران خواهد بود.
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