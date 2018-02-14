قدرت امروز ایران یک ثروت درونی است/ باید با مدل جهادی فعالیت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی صبح امروز در کنگره ملی بزرگداشت شهید محمدحسین ذوالفقاری، شهید شاخص کشور و کوچک‌ترین رزمنده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه رهبران بزرگ تحولات بزرگ در جامعه ایجاد می کنند، اظهار داشت: ما همان مردمان دوران قبل از انقلاب بودیم اما زمانی که امام خمینی (ره) رهبری نهضت را بر عهده گرفت، ملت ایران در طراز او رشد کرد.

وی افزود: همین ملت آنقدر شجاعت یافت که به جاسوس خانه آمریکا حمله کرد و آنها گروگان گرفت، تاریخ نمی تواند ابعاد عظیم این وقایع را ثبت کند.

سلامی بیان کرد: واقعیت ها وقتی خیلی عظیم می شوند، درک آنها مشکل می شود و آنقدر این حوادث بزرگ تکرار شده که برای ما عادی شده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث مختلف از جمله حادثه طبس عنوان کرد: این حوادث مصداق این بود که امام فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی افزود: آینده نگری حاصل این اتصال روحانی به خداوند بزرگ است اما دشمن رها نکرد و از توطئه های تجزیه طلبانه آغاز کرد تا به یک جنگ جهانی هشت ساله رسید و می خواست ملت ایران را در آن جنگ بزرگ به تسلیم بکشاند و امروز این حقیقت بزرگ بر همگان ثابت شده که دفاع مقدسی که شهدا در آن درخشیدند و نابرابری سلاح را با ایمان خود جبران کردند، یک نبرد جهانی بود.

سلامی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس ما با یک اتحاد جهانی از کشورهای مختلف جهان جنگیدیم، رمز پیروزی ما فقط این شهدایی هستند که به اذن امام خود در میدان نبرد حاضر شدند و نشان دادند که سلاح ایمان از هر سلاحی قوی تر است.

وی بیان کرد: امام توانست با احیای روح و جان جهاد و شهادت این چنین استقلال کشور را در یک نبرد جهانی تثبیت کند اما ماجرا به اینجا ختم نشد و بعد از رحلت امام بیرق به دست پیشوایی بزرگ از نسل پیامبر اسلام (ص) رسید که همانند امام با همان وارستگی، ژرف اندیشی، قدرت تدبیر، شجاعت، صبر، حلم و آینده نگری پرچم به دست او قرار گرفت.

سلامی خاطرنشان کرد: دوره رهبری امام خامنه ای، دوره اوج گیری پیچیدگی هاست زیرا تا قبل از آن دشمنان بزرگ دیگران را علیه ما تحریک و مدیریت می کردند اما متوجه شدند که نمی توان با مدیریت از راه دور حرکت طوفانی این نهضت عظیم را مهار کرد و سیاست مهار را از نزدیک تعقیب کردند و به موقعیت های عملیاتی تنزل یافته و به نبرد نزدیک تن دادند و این نبرد از عرصه امنیتی به اقتصادی، فرهنگی، عملیات روانی و ... تغییر موقعیت داد.

سلامی ادامه داد: باید قدرت می ساختیم و آسیب هم نمی دیدیم و رهبر ما همین کار را انجام داد و بیرق مبارزه با دشمنان خدا برای یک لحظه زمین گذاشته نشد.

وی تاکید کرد: این قدرت به وجود آمده در ایران محصول وابستگی ما به بیگانگان نیست و کاملا ثروتی درونی و جوشیده از درون ذهن جوانان متفکر و مجاهد ما است که می تواند در بیرون قدرتهای بزرگ را متلاشی کند و این کار بزرگی است.

سلامی خاطرنشان کرد: ما امروز بدون وابستگی توانسته ایم شرایطی فراهم کنیم که نیازهای خود را تامین می کنیم، ماهواره به هوا می فرستیم، از هسته اتم انرژی تولید کنیم. سدها، جاده ها، کشاورزی، نیازهای دارویی، پیشرفت های پزشکی و ... مرهون یک هدایت مرکزی است که خداوند در نورانیت ذهن رهبرمان متجلی کرده است، رهبری که هم در برابر دشمن ایستاد و هم کشور را پیش برد.

وی با اشاره به اینکه امروز به قدرت یکپارچه اسلامی تبدیل شده ایم، افزود: امروز بسیاری از کشورهای دنیا حامی ملت ایران هستند و عرصه را بر قدرتهای بزرگ تنگ کرده اند و می بینیم که صهیونیست ها در کنار مرزهای تصنعی خویش، فریاد فرزندان ایران اسلامی را به خوبی می شنوند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: راهکارهای ما برای مقابله با دشمن وسیع شده و به جای اینکه او بتواند در قلب این سرزمین تمرکز کند، قوای او متفرق شد و امروز می بینیم که فرزندان ما بر سیطره دشمن متمرکز شده است.

سلامی ادامه داد: اکنون می بینیم که خیابانها به عرصه تجلی دلدادگی ملت به امام و انقلاب تبدیل شده و در دشمن یاس مستولی شده است. هرگاه ما امیدوار شویم، دشمن نا امید است و برعکس و به همین دلیل است که دشمن سالهاست امید ملت ایران را هدف قرار داده و مدام می گوید که انقلاب دستاوردی نداشته است.

وی افزود: همه می دانیم رهبری که در قوه مدیریت جهانی بی نظیر است و این چنین متواضعانه با مردم خود سخن می گوید، حاصل امید و دلدادگی است و اینها حاصل حضور اعجاب انگیز ملت ایران در صحنه است.

سلامی خاطرنشان کرد: رهبر بزرگ ما کاری کرد که در میان این همه آتش که در دور و نزدیک ما، ملت ها را می سوزاند، امروز ایران امن ترین، آرام ترین و سرافرازترین کشور است و این افتخار است و این یعنی توانایی اسلام و ولایت در هدایت امت و ما این را نه فقط بر اساس اعتقاد خود که بر اثر تجربیاتمان به دست آورده ایم.

وی تصریح کرد: حساب مردم با نظام اسلامی از عملکرد ضعیف یا قوی ما جداست، بر ما است که با مدل جهادی برای جامعه کار کنیم زیرا ما در یک جنگ بزرگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستیم.

وی افزود: ما امروز در جنگ هستیم و همه باید بسیج شویم تا علاوه بر خدمت به مردم، دشمن را مایوس کنیم، ما اگر به ظرفیت های خود مراجعه کنیم، دل بسوزانیم و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و آستین بالا بزنیم و به میدان بیاییم و از مردم کمک بگیریم، به طور قطع مشکلات باقی نخواهد ماند زیرا ما و مردمان ما از مشکلات بزرگتریم و ما و دشمنان و مشکلات با هم جمع نمی شویم.