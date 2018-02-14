کشته شدن تعدادی از پیمانکاران روس در حمله هوایی آمریکا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، برخی رسانه های روسیه از کشته شدن تعدادی از پیمانکاران روس در حمله هوایی چهارشنبه گذشته آمریکا به شرق سوریه خبر دادند.

بنا بر اعلام رسانه های روسی، پیمانکاران روس همراه نیروهای طرفدار دولت سوریه در حال حرکت به طرف میادین نفتی استان دیرالزور بودند که هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، دست کم چهار پیمانکار روس بر اثر حملات هوایی چهارشنبه گذشته آمریکا به شرق سوریه کشته شدند.

در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه شنبه اعلام کرد دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از اظهارنظر درباره خبرهای مربوط به کشته شدن شهروندان روس در شرق سوریه خودداری کرده و تنها به درخواست تحقیق در این خصوص اکتفا کرده است.

از سوی دیگر «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا گفت مسکو به واشنگتن اعلام کرده است شهروندان روسیه در منطقه ای که هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت، حضور نداشتند.