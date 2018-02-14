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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۴:۵۱

حمله موشکی و توپخانه ای ارتش یمن به جنوب عربستان

حمله موشکی و توپخانه ای ارتش یمن به جنوب عربستان

یگان موشکی و توپخانه ای ارتش یمن شامگاه سه شنبه مواضع نظامیان سعودی در نجران و عسیر واقع در جنوب عربستان را هدف قرار داده و منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه سه شنبه تجمعات نظامیان سعودی و مزدوران آنها در نجران و عسیر واقع در جنوب عربستان را مورد هدف قرار داد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که توپخانه نیروهای یمنی تجمعات نظامیان سعودی در پایگاه الشرفه و الشبکه در نجران را مورد هدف قرار داده و تلفات مستقیمی به آنها وارد کرد.

این منبع همچنین از هدف قرار دادن تجمعات مزدوران سعودی با موشک های کاتیوشا در الجمارک، الهنجر، تبه الخزان، تبه القناصین و کوه های شیبانی واقع در عسیر خبر داد.

کد مطلب 4227373

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