به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش پاکستان طی اظهاراتی در نشست امینتی کابل گفت که امنیت و ثبات منطقه وابسته به امنیت و ثبات در افغانستان است.

وی در ادامه تاکید کرد که پیشرفت و رشد منطقه با همکاری همه کشورهای حاضر در منطقه امکانپذیر است و این مهم هرگز به صورت انفرادی حاصل نمی شود.

فرمانده ارتش پاکستان همچنین گفت که اسلام آباد تمام پایگاه های تروریست ها در خاک خویش را نابود کرده است اما گروه های تروریستی از وجود ۲۷ هزار مهاجر افغانستانی و عدم مدیریت صحیح در مرزهای دو کشور سوءاستفاده می کنند؛ ما این تروریست ها را از طریق عملیات «ردالفساد» هدف قرار می دهیم.

باجوه در ادامه تاکید کرد که اسلام آباد هرگز اجازه نخواهد داد که از خاکش علیه کشور دیگری استفاده شود و انتظار دارد که سایر کشورها نیز در پاسخ همین اقدام را انجام دهند.