محمد رحمانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری دانشگاه با سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس و جهرم در راه اندازی بیمارستان صحرائی گفت: تکمیل نیروی انسانی متخصص، ارسال لوازم و تجهیزات پزشکی از خدماتی است که دانشگاه در این خصوص انجام داده است.

وی افزود: این بیمارستان صحرایی در روستای دوزه بخش سیمکان به مدت دو روز به ارائه خدمات درمانی به مردم این منطقه خواهد می پردازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به خدمات تخصصی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در این بیمارستان انجام می شود نیز گفت: خدمات تخصصی این بیمارستان شامل حضور متخصصین رشته های مختلف پزشکی از جمله داخلی، اطفال، زنان و زایمان، کلیه و مجاری ادراری، قلب و عروق، گوش، حلق و بینی، چشم، جراحی عمومی، داخلی، بیهوشی و دندانپزشکی و پزشک عمومی است.

وی گفت: این بیمارستان مجهز به وسایل جراحی و ترمیمی است و علاوه بر حضور متخصصین، کادر پرستاری و مامایی نیز آماده خدمت رسانی هستند.

رحمانیان بیان کرد: بابت تمام خدماتی که در این بیمارستان صحرائی شامل ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، دارو، تزریقات، پانسمان و اعمال سرپایی، هیچ گونه وجهی از بیماران مراجعه کننده دریافت نمی شود.

به گزارش مهر، فرمانداری ویژه شهرستان جهرم، آموزش و پرورش، بسیج جهرم، سازمان هلال احمر جهرم و اداره برق شهرستان در برپایی این بیمارستان یاری رسانده اند.