به گزارش خبرنگار مهر، سیروس کیان ارثی در حاشیه مراسم ورود پیکر سه تن از شهدای سانحه سانچی در فرودگاه امام (ره) به خبرنگار مهر گفت: پیگیری ها و تجسس های یافتن شهدای باقی مانده از داخل نفتکش در عمق ۱۱۵ متری در حال انجام است و در صورت پایداری شرایط آب و هوایی عملیات تجسس پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرایط آلایندگی و زیست محیطی محل غرق شدن سانچی شرایط ویژه ای است و وضعیت آب و هوا به گونه ای است که تجسس را با سختی رو به رو کرده است، گفت: غواص ها نیز در این شرایط به سمت کشتی حرکت می کنند و حتی تاکنون توانسته اند بخش هایی از مخازن سوخت کشتی را که نشت می کرد مهار کنند. با این حال این عملیات کار زمان بری است و غواص ها با توجه به عمق زیاد محل غرق شدن مدت کوتاهی می توانند زیر آب بمانند و پس از خارج شدن از آب ۴۸ ساعت در کپسول های ویژه ای که شرایط فشار بدن آنها را به وضعیت نرمال برمی گرداند، استراحت می کنند و دوباره پس از آن تجسس از سر گرفته می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش اظهار داشت: به دلیل شدت انفجار شکل ظاهری کشتی دفورمه شده و تغییر شکل یافته است که ورود به آن را سخت کرده است. با این حال گروه غواصی در تلاشند تا اتاقک ها و کابین های سانچی را بررسی کنند تا ببینند آیا پیکر خدمه در این اتاقک ها هست یا خیر.

وی درباره وضعیت بررسی اطلاعات سانحه نیز تصریح کرد: هم شرکت های بیمه گر دو کشتی ایرانی سانچی و چینی کریستال در حال بررسی سانحه هستند و هم چهار کشور ذینفع این قضیه بر اساس تفاهم نامه ای که امضا کرده اند در حال رمزگشایی جعبه سیاه هستند.

کیان ارثی در خصوص تعیین مقصر این سانحه گفت: در حال حاضر امکان پیش داوری وجود ندارد و تا زمانی که اطلاعات جعبه سیاه رمزگشایی نشود نمی توان مقصر را تعیین کرد. مشاوران بین المللی نیز در حال بررسی سانحه هستند و به محض اعلام نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته کیان ارثی جعبه سیاه هر دو کشتی در اختیار چهار کشور ذینفع است و از ایران نیز سازمان بنادر و دریانوردی این دو جعبه سیاه را در اختیار دارد. همچنین با پرسنل کشتی کریستال مصاحبه شده که در نهایت با اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه جمع بندی شده و به صورت بسته اطلاعاتی مجددا بررسی خواهد شد. زمان اعلام نتایج نیز در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی درباره اینکه آیا به پیکر سایر خدمه نیز دسترسی خواهیم یافت یا خیر، افزود: تلاش می شود به پیکر این شهدا دست یابیم همه ما ایرانی ها امیدوار به رسیدن به پیکرها هستیم اما از نظر کارشناسی شرایط کار بسیار سخت است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در خصوص رسیدگی به خانواده شهدای سانچی تصریح کرد: شرکت نفتکش تمام تلاش خود را خواهد کرد تا خانواده های شهدا به حق و حقوق بین المللی خود دست یابند همچنین بیمه حوادث این شهدا هنوز به خانواده ها پرداخت نشده است و هر گاه مسائل بین المللی مشخص شود وضعیت بیمه آنها نیز تعیین خواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر تمام هزینه های مربوط به انجام آزمایش های دی ان ای و انتقال پیکر این سه شهید به کشور توسط شرکت بیمه گر پرداخت شده است.