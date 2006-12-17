مکانیسم پرداخت مالیات نفت به دولت باید شفاف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، بیژن نامدار زنگنه درباره مکانیسم پرداخت مالیات بر فروش نفت به خزانه دولت افزود: وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مانند هربنگاه اقتصادی دیگری باید به دولت مالیات بدهد و این مالیات در 2بخش سود ناخالص و سود سهام قابل پرداخت است .

وزیر سابق نفت اظهارداشت : 25درصد سود ناخالص فروش نفت کشور و 30درصد سود سهام بابت مالیات باید هرساله به خزانه پرداخت شود .

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران مانند هرشرکت دیگری دارای ممیزمالیاتی است و ترازنامه آن در هیئت مدیره ومجمع قانونی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می شود و آن ترازنامه ملاک پرداخت مالیات خواهد بود .

زنگنه تصریح کرد: بخش نفت بخاطر وضعیت ویژه فروش و تولید آن که در سطح ملی صورت می پذیرد ، تصمیمات مدیریتی زیادی را شاهد است . همچنین مکانیسم های رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران زیاد روشن و قابل اتکا نیست که مجموع این مسایل باعث می شود ما اصلاحات زیادی را در بخش مالیات بر نفت نیاز داشته باشیم.

وی افزود: در زمان من بحث بهره مالکانه و اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با هدف شفاف شدن رابطه مالی دولت وشرکت ملی نفت ایران و همین موضوع مالیات بر فروش نفت مطرح شد اما چون در مجلس به نتیجه قطعی نرسید ما در بودجه های سنواتی بخش محدودی از این مکانیسم را گنجاندیم و امیدوارم دولت نهم این روش را در بودجه های سالهای بعد ادامه بدهد.

زنگنه در پاسخ به این پرسش که سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از نظر پرداخت مالیات چه موقعیتی داشته اند ، گفت : تمامی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در زمان بندی ، موظف به همکاری کامل با ممیزان مالیاتی بوده اند وحتی دستوری نیز از سوی اینجانب مبنی بر همکاری کامل با ممیزان مالیاتی به کلیه شرکت های زیرمجموعه و ستاد اصلی وزارت ابلاغ شد و قاعدتا الان نیز باید روال به همین شیوه باشد .

وی خاطرنشان کرد: آن زمان عده ای می گفتند شاید نیاز نباشد که وزارت نفت مالیات جداگانه ای را به دولت بپردازد چرا که از این جیب به آن جیب است ، اما این استدلال از نظر من پذیرفتنی نبود . چرا که باید به حساب هر بخش به طورجداگانه رسیدگی کرد.

وی افزود: وزارت نفت یکی از مهمترین مراکزی است که ارگان های نظارتی ومحاسباتی مانند سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، و سازمان امورمالیاتی در آن حضوری پررنگ و آزاد داشتند .

وزیر سابق نفت ازدولت نهم خواست عنایت ویژه ای به شفافیت مالی بخش نفت و اندیشیدن مکانیسم کارآمدی برای پرداخت مالیات آن به دولت داشته باشد.