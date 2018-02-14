مجهزترین پایانه مسافربری دریایی جنوب کشور در انتظار رفع موانع

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سید امیرحسین عظیمی: وجود ۳۲۰ کیلومتر مرز آبی در امتداد بندر اقیانوسی چابهار و همچنین قرارگیری این بندر در مبدا ورودی دریای عمان و نزدیکی آن به بنادر کشورهای عمان و پاکستان موجب شده چابهار به‌ یکی از بکرترین مناطق برای گردشگری و مسافرت دریایی تبدیل شود.

سازمان بنادر و دریانوردی بر مبنای همین ویژگی‌های منحصر به فرد چابهار و صدالبته مطالعات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بزرگ‌ترین و مجهزترین ترمینال مسافرت دریایی کشور را در آبان ماه سال گذشته در بندر «شهیدکلانتری» چابهار افتتاح کرد.

این ترمینال در محوطه‌ای به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و زیربنای ۴۰۰۰ مترمربع با ظرفیت پذیرش حداقل ۶۰۰ مسافر ورودی و خروجی به صورت همزمان در بندر «شهید کلانتری» چابهار با سرمایه‌گذاری بیش‌از ۵ میلیارد تومان احداث شده است و به گفته سازمان بنادر در راستای ایجاد فرهنگ مسافرت دریایی، در ابتدای کار درآمدزایی آن مدنظر قرار نگرفته است.

با توجه به نزدیکی بندر چابهار به بنادر «صحار» و «مسقط» در عمان و «کراچی» و «گوادر» در پاکستان و همچنین با توجه به جمعیت بالای بلوچ‌های پاکستان در ایالت بلوچستان این کشور و بلوچ‌های کشور عمان که یک سوم جمعیت این کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند و همچنین رفت‌آمدهای قومی و خویشاوندی آن‌ها با بلوچ‌های سیستان و بلوچستان، راه‌اندازی خط‌های مسافرت دریایی به مقاصد بنادر عمان و پاکستان در ابتدای تاسیس پایانه مسافرت دریایی چابهار مدنظر و در اولویت قرار گرفت.

هم زمان با افتتاح ترمینال مسافرت دریایی بندر چابهار در آبان ماه سال گذشه خط دریایی «چابهار-مسقط» نیز به عنوان نخستین خط مسافرت دریایی کشور با استفاده از یک شناور مسافری استاندارد مخصوص تردد در اقیانوس راه‌اندازی شد.

رکود در خط دریایی «چابهار-مسقط» و تعطیلی ۱۰ ماهه مجهزترین ترمینال دریایی کشور

فاصله بین بندر چابهار تا کشور عمان ۱۶۰ مایل دریایی است و هرچند کشتی «هرمز» که در روز دوشنبه هرهفته با ظرفیت ۲۰۷ مسافر و ۵۶خودرو وامکانات لوکس وصد البته قیمتی مناسب از کشور عمان با یک سفربه یادماندنی ۳ساعته به چابهار می‌رسید اما این خط دریایی در فروردین ماه سال جاری پس از حدود ۵ ماه فعالیت به دلیل رکود به کار خود پایان داد و حالا ۱۰ ماه است که ترمینال دریایی چابهار تعطیل است.

مجتبی میرحسینی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمارھای تردد مسافران با استفاده از کشتی «هرمز» نشان می‌دهد که مسافران بسیار اندکی که از این خط استفاده می‌کنند جوامع محلی دو طرف هستند نه گردشگر و توریست.

وی افزود: دلیل آن که گردشگران ایرانی و عمانی برای سفر به ۲ کشور از این خط استفاده نمی‌کنند قیمت بالای صدور ویزا و همچنین عدم تبلیغات است، هرچند که نرخ ۴۰۰ هزارتومانی بلیط کشتی «هرمز» در مقایسه با نرخ بلیط ھواپیما برای سفر به عمان بسیار اندک است.

به گفته معاون اداره کل میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، باید توجه داشت که استفاده توریست‌ھا از این خط دریایی زمانی محقق می شود که ضمن تبلیغات گسترده، تسھیلات سفر و لغو روادید را برای سفر اتباع دو کشور آماده کنیم.

تاسیس کنسولگری عمان در چابهار و تسهیل صدور رواید راهکار ادامه خط دریایی چابهار -مسقط

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز هم‌نظر با میرحسینی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: خط دریایی «چابهار-مسقط» با توجیه اقتصادی قابل قبولی یکسال پیش در چابهار راه‌اندازی شد چراکه بیش از یک سوم جمعیت کشور عمان را بلوچ‌ها تشکیل می‌دهند که باتوجه به روابط و رفت‌وآمدهای خویشاوندی آن‌ها با بلوچ‌های ایران امکان برقراری یک راه خوب برای دسترسی مردم دو خطه ضروری بود.

کشتی که در این مسیر فعالیت می‌کرد، یکی از بهترین و لوکس‌ترین شناورهای مسافرت دریایی بود که فاصله ۱۶۰ مایلی «چابهار» به «مسقط» را با سرعتی معادل ۵۰ نات دریایی و در مدت ۳ ساعت طی می‌کرد بهروزآقایی افزود: تنها کشتی که در این مسیر فعالیت می‌کرد، یکی از بهترین و لوکس‌ترین شناورهای مسافرت دریایی بود که فاصله ۱۶۰مایلی چابهار به مسقط را با سرعتی معادل ۵۰نات دریایی و در مدت ۳ ساعت طی می‌کرد که با وجود نرخ پایین و قابل توجیه ۴۰۰هزارتومانی این سفر دریایی در مقایسه با نرخ بلیط هواپیما، قیمت بالای صدور ویزای عمان این سفر دریایی را غیرقابل توجیه‌ می‌کرد.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان هرچند فعالیت این خط دریایی از فروردین ماه امسال به دلیل عدم حمایت دستگاه‌های دولتی در پرداخت یارانه و ارائه تسهیلات به اتمام رسیده است اما درصورتی که امکان تاسیس کنسولگری عمان در چابهار فراهم شود و یا با همراهی دستگاه‌ها صدور ویزای عمان تسریع و تسهیل شود گردشگران و جوامع محلی بسیاری برای رفت و آمد از این خط استفاده می‌کنند و ترمینال دریایی چابهار دوباره احیا می‌شود.

آقایی ادامه داد: وظیفه حاکمیتی سازمان بنادر فراهم کردن زیرساخت‌های دریایی با توجه به نیازها و مطالعات موجود است و ما ترمینال «شهید کلانتری» چابهار را براساس مطالعات سازمان گردشگری و درخواست مکرر عمانی‌ها احداث کردیم و قرار نیست سازمان بنادر هم زیرساخت فراهم کند و هم برای آن بازاریابی کند چرا که گردشگری اصلا در حوزه وظایف سازمان بنادر نیست و باید سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر پای کار بیایند و ظرفیت‌های خالی را خریداری کنند و برای تداوم کار یارانه بدهند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند گردشگری در وظیفه سازمان بنادر نیست اما ما تاکنون برای تداوم فعالیت این ترمینال و تنها خط مسافرت دریایی «چابهار-مسقط» بیش از یک میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین در حال حاضر به منظور حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی در راستای پایداری و ادامه کار ترمینال مسافرت دریایی چابهار وهمچنین ایجاد خط های جدید با تخصیص اعتبار لازم واگذاری ترمینال مسافری بین المللی بندر «شهید کلانتری» در قالب مناقصه در حال انجام است.

راه‌اندازی خط دریایی «چابهار- پاکستان» برای انتقال زوار راهکاری دیگر برای احیای بزرگ‌ترین ترمینال مسافرت دریایی کشور

همانطور که پیشتر هم گفته شد یکی از خط‌های دریایی با توجیه پذیری بالای اقتصادی که می‌تواند در ترمینال مسافرت دریایی چابهار راه‌اندازی شود، خطوط دریایی به بنادر پاکستان از جمله «کراچی» و ـ«گوادر» است.

ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار زائر پاکستانی برای زیارت مشهد و قم و همچنین تشرف به کربلای معلی وارد استان سیستان و بلوچستان می‌شوند که عمده آنان از طریق مرز «میرجاوه» وارد می‌شوند علاوه بر روابط خویشاوندی بلوچ‌های ایران و پاکستان به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار زائر پاکستانی برای زیارت مشهد و قم و همچنین تشرف به کربلای معلی وارد استان سیستان و بلوچستان می‌شوند که عمده آنان از طریق مرز «میرجاوه» وارد می‌شوند، همچنین بنا بر گزارش‌ها اربعین امسال حدود ۳۵ هزار زائر پاکستانی از طریق «میرجاوه» وارد سیستان و بلوچستان شدند که با توجه به حجم بالای زوار و همچنین امکانات محدود مرز خدمت رسانی در مرز میرجاوه با مشکل مواجه شد.

آمار بالای بلوچ‌های پاکستان که برای سفرهای خویشاوندی، زیارتی و تفریحی وارد سیستان و بلوچستان می‌شوند و همچنین نزدیکی چابهار با بنادر مهم بلوچستان پاکستان (کراچی، گوادر) نشان از توجیه پذیری اقتصادی خط دریای «چابهار-پاکستان» دارد، این یعنی با یک برنامه‌ریزی ساده می‌توان با راه اندازی خطوط دریایی «چابهار-پاکستان» علاوه بر کاهش فشار به مرزهای سیستان وبلوچستان به گردشگری دریایی و مجهزترین ترمینال مسافرت دریایی آن نیز جانی دوباره بخشید.

مدیرکل وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ‌پیشتر گفته بود: ورود زائرین از مرز میرجاوه چه در زمان محرم و چه در فصول دیگر، برای زیارت امام رضا(ع) و یا عتبات عالیات، فشار زیادی را به مرز «میرجاوه» وارد می‌کند و به دلیل کمبود امکانات در دو سوی مرز به ویژه در طرف پاکستانی شرایط سختی برای زائرین فراهم شده است.

کامبیز مشتاق گوهری با اشاره به اینکه برنامه ریزی می‌شود تا بتوانیم به واسطه ظرفیت غنی زائرین بخشی را از طریق دریا منتقل کنیم، افزود: هدف ما چابهار است که نزدیک‌ترین مسافتی که می‌شود طی کرد، مرز ورود از کراچی به چابهار است و می تواند مسیر کشتیرانی کراچی به چابهار را به واسطه اینکه تعداد مسافر واقعی و قابل توجهی دارد، پشتیبانی کند .

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه با آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف در راستای سرمایه گذاری در این حوزه گفت و گوهایی انجام شده و البته این پیشنهاد نیز مطرح شده که روند ورود و خروج زائرین را به جای این که دستگاه های دولتی برعهده بگیرند به بخش خصوصی و آژانس های زیارتی واگذار کنیم.

ضرورت راه اندازی خط دریایی «چابهار -کنارک» برای کاهش تصادفات جاده‎‌ای

همچنین یکی دیگر از راهکارهای جان بخشیدن به ترمینال دریایی چابهار راه‌اندازی خطوط دریایی داخلی است که به گفته فرماندار سابق چابهار مشارکت سرمایه‌گذاران را می‌طلبد.

ایوب درویشی فرماندار تازه تودیع شده چابهار پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگارمهر، گفته بود: راه‌اندازی خط دریایی «چابهار-کنارک» از «پسابندر» تا بخش «زرآباد» یکی از ضرورت‌ها برای کاهش ترافیک و حوادث جاده‌ای میان این دو بندر مهم است.

وی افزود: جاده باریک وتک بانده «پسابندر- بریس- چابهار» در شرق شهرستان چابهار و جاده پرحادثه «چابهار - کنارک - زرآباد» در غرب چابهار با بیش از ۳۰۰ کیلومتر طول سالانه منجر به ده‌ها تصادف رانندگی و آتش گرفتن وسایل نقلیه می شود.

معاون وقت استاندار سیستان و بلوچستان بابیان اینکه امروزه بیش از ۸۰درصد بار و کالا در سطح جهان از طریق دریا جابجا می شود، گفت:جابجایی مسافر، خودرو و کالاهایی نظیر ماهی، میگو، سوخت و تولیدات کارخانجات میان دو بندر چابهار وکنارک از طریق دریا ایمن و مقرون به صرفه‌ است.

در مجموع آن چیزی که امروز واضح است این است که مجهزترین و بزرگ‌ترین ترمینال دریایی کشور که با بودجه ۵ میلیاردتومانی ساخته شده ۱۰ ماه است که رنگ مسافر به خود ندیده و تعطیل است از همین رو باید دید با توجه به ظرفیت‌های موجود و راهکاری های قابل قبول اقتصادی برای ادامه کار این ترمینال بالاخره ترمینال دریایی چابهار با همت ارگان‌ها و نهادهای دولتی از رکود خارج می‌شود یا خیر؟