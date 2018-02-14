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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۱

معاون سلامت دامپزشکی خراسان رضوی؛

خراسان رضوی از آنفلوآنزای پرندگان مصون مانده است

خراسان رضوی از آنفلوآنزای پرندگان مصون مانده است

مشهد- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: خوشبختانه خراسان رضوی تا کنون از شیوع آنفلوآنزای پرندگان مصون مانده است.

محمد رشتی باف، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با وجود با شیوع آنفلونزا فوق حاد پرندگان در برخی استان های کشور و معدوم سازی مرغ ها، خراسان از از انتشار این بیماری مصون مانده است.

وی افزود: بازدید از مرغ داری ها به صورت منظم انجام می شود و نمونه های لازم نیز گرفته می شود تا در صورت مشاهده موارد مشکوک اقدامات لازم در کمترین زمان انجام شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: طی ماه های گذشته به منظور جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان در خراسان رضوی اقداماتی از جمله اعمال قرنطینه، اطلاع رسانی به مرغداران و رعایت مسائل امنیت زیستی مورد تاکید قرار گرفته است.

رشتی باف گفت:  تا کنون در هیچ کدام از استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی موردی مبنی بر ابتلا  به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرغ داری ها مشاهده نشده است.

کد مطلب 4227487

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