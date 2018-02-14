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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

نماینده مردم جهرم در مجلس:

کارخانه آسفالت جهرم گشایش یابد/اختصاص ۳۰۰۰ تن قیر به شهرداری جهرم

کارخانه آسفالت جهرم گشایش یابد/اختصاص ۳۰۰۰ تن قیر به شهرداری جهرم

جهرم-نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اختصاص ۳ هزار تن قیر به کارخانه آسفالت شهرداری جهرم ضرورت دارد هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی مجدد این کارخانه اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص ۳ هزار تن قیر به کارخانه شهرداری جهرم گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز ضرورت دارد هر چه سریع تر نسبت به آسفالت معابر شهری اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در مرمت و بازسازی معابر شهری موجبات نارضایتی و گلایه مردم را به همراه دارد، افزود: روند آغاز به کار مجدد کارخانه آسفالت جهرم به تاخیر افتاده که این روند شایسته مدیریت شهری نیست.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهر جهرم در مسیر کریدور شمال به جنوب کشور واقع شده و ضرورت دارد تا پیش از ایام نوروز نسبت به بازسازی خیابان ها و ورودی های شهر اقدام شود، تاکید کرد: شهرداری جهرم باید نسبت به زیباسازی معابر و جلوه های شهری در راستای رفاه شهروندان و مسافران نوروزی اقدام کند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب ورودی های جهرم تصریح کرد: با توجه به اینکه ورودی ها به عنوان پیشانی و نماد هر شهر محسوب می شوند ضرورت دارد نه تنها به وضعیت آن در اسرع وقت رسیدگی شود بلکه فضای سبز، تک لبه ها، رنگ آمیزی بلوک ها و ... نیز در اولویت برنامه شهرداری جهرم تا پیش از ایام نوروز باشد.

کد مطلب 4227501

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