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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۰

نشست نمایندگان کانون های فرهنگی علوم پزشکی برگزار می شود

نشست نمایندگان کانون های فرهنگی علوم پزشکی برگزار می شود

نشست یک روزه نمایندگان دبیران کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور اعضای این نمایندگان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، این نشست امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور اعضای این نمایندگان در محل صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برگزار می شود.

این نشست با هدف تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص فعالیت های کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و افزایش بازدهی این کانون ها برگزار می شود.

در این نشست، نمایندگان دبیران کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به بیان نقطه نظرات خود درخصوص فعالیت کانون ها، بررسی نقاط ضعف و قوت این کانونها و همچنین بررسی راهکارهای  لازم برای توانمندسازی و تقویت این کانون ها می پردازند.

کد مطلب 4227515

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