متخلفین شکار غیرمجاز «گراز» در شهرستان کوهدشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طولابی از دستگیری دو نفر متخلف شکار غیرمجاز و کشف و ضبط لاشه دو رأس گراز از این متخلفین خبر داد.
وی گفت: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت اداره محیطزیست شهرستان کوهدشت برای پایش زیستگاههای حیاتوحش در این شهرستان، دو نفر متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس گراز کرده بودند؛ پس از چند ساعت تعقیب و گریز دستگیر و از آنها دو رأس گراز شکار شده کشف و ضبط شد.
رئیس اداره محیطزیست کوهدشت اظهار داشت: با توجه به اینکه عمل ارتکابی صورت گرفته بر اساس قوانین شکار و صید جرم محسوب میشود؛ پرونده این متخلفین پس از بازجویی مقدماتی و اخذ جرائم زیستمحیطی به میزان ۱۶ میلیون ریال، برای رسیدگی به دادگستری ارجاع و ادوات کشفشده طبق ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا پایان دادرسی و صدور رأی قطعی زیر نظر سازمان بهصورت امانی نگهداری میشوند.
طولابی از تمامی دوست داران محیطزیست درخواست کرد که تخلفات زیستمحیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری گزارش واصله اقدام شود.
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