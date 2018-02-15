تغییر رویکرد نظامی اسرائیل از «جنگ نیابتی» به «جنگ مستقیم»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «یووال اشتاینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اخیرا تهدیدات جدیدی را علیه دولت دمشق مطرح کرده است؛ تهدیداتی که نمونه آن پیشتر کمتر به گوش رسیده است. وی مدعی شده است: «از دید اسرائیل، بشار اسد و حزب‌الله یکی هستند و در صورت جنگ، اجباری نمی‌بینیم که فقط منشاء حمله را هدف قرار دهیم؛ بلکه جبهه صحیح را انتخاب می‌کنیم».

این مقام صهیونیستی در ادامه گزافه گویی‌های خود مدعی شد: «دولت بشار اسد فقط حلقه‌ای ضعیف در محور شیعی ایران است و وی باید حین انتقال سلاح به حزب الله یا تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا باید به ایران اجازه تاسیس پایگاه‌ نظامی در سوریه را بدهد؛ این موضوع را در نظر داشته باشد». اشتاینیتز همچنین مدعی شد اگر ایران از خطوط قرمز تعیین شده از سوی تل‌آویو بگذرد، رژیم صهیونیستی هم در مقابل بشار اسد را هدف قرار می‌دهد!

درهمین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با «امین حطیط» کارشناس مسائل نظامی لبنان انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*«یووال اشتاینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی مدعی شده است: «از دید اسرائیل، بشار اسد و حزب‌الله یکی هستند و در صورت جنگ، اجباری نمی‌بینیم که فقط منشاء حمله را هدف قرار دهیم». به نظر شما آیا رویکرد نظامی اسرائیل تغییر کرده است؟

رویکرد نظامی اسرائیل دستخوش تغییر شده است؛ ضربه ای که اخیرا به اسرائیل وارد شد، مقامات تل آویو را دچار ناامیدی کرده است رویکرد نظامی اسرائیل دستخوش تغییر شده است. ضربه ای که اخیرا به اسرائیل وارد شد، مقامات تل آویو را دچار ناامیدی کرده است. پس از سرنگون شدن جنگنده إف ۱۶ رژیم اسرائیل توسط نیروهای ارتش سوریه ضربه بزرگی به اردوگاه تل آویو در این کشور وارد شده است. با این ضربه بسیاری از نقشه های از پیش طراحی شده تل آویو برای دمشق نقش بر آب شد.

در خصوص رویکرد نظامی کنونی اسرائیل در مقابله و مواجهه با محور مقاومت باید گفت که از این پس اسرائیل به خود این اجازه را خواهد داد تا به صورت پراکنده حملاتی را به سوریه انجام دهد. به موازات همین مسئله، اسرائیل به دنبال ساخت دیوار حائل در مرزهای جنوبی لبنان نیز هست. این رویکرد نظامی کنونی رژیم اسرائیل است.

واقعیت این است که رژیم اسرائیل همانطور که گفته شد در رویکرد نظامی خود در قبال سوریه تجدید نظر کرده است. این رژیم قصد دارد از «جنگ نیابتی» در سوریه وارد «جنگ مستقیم» شود. با این حال بعید به نظر می رسد که جنگی فراگیر کلید بخورد.

همانطور که می دانید استراتژی کنونی ایالات متحده آمریکا نیز در سوریه تحکیم اشغالگری خود است. با تمامی این ها، نیروهای ارتش سوریه با سرنگون ساختن جنگنده اسرائیلی سیلی محکمی ارتش سوریه با سرنگون ساختن جنگنده اسرائیلی سیلی محکمی به واشنگتن و تل آویو زد به واشنگتن و تل آویو زدند. این ضربه مهلک اسرائیل را دچار حیرت کرد و موجی از ناامیدی را در صفوف مقامات این رژیم به وجود آورد. پر واضح است که مقامات رژیم صهیونیستی به راحتی نمی توانند از شوکی که توسط نیروهای مقاومت در سوریه به آنها وارد شده است، خارج شوند.

*به نظر شما علت اصلی مطرح شدن چنین تهدید جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی علیه دولت دمشق چیست؟ اساسا چه چیزی موجب شده تا اسرائیل اعلام کند که اقدامات حزب الله موجب انجام عملیات نظامی علیه دمشق خواهد شد؟

باید به این مسئله توجه داشته باشید که قدرت نظامی حزب الله لبنان در تمامی زمینه ها طی سال های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. از لحاظ برخورداری از تجهیزات و ابزارآلات نظامی باید گفت که حزب الله امروز از قدرتی برخوردار است که به وسیله آن می تواند عمقِ اهداف رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را مورد هجوم قرار دهد.

اسرائیل ترس و وحشت زیادی از تقویت قدرت نظامی حزب الله در عرصه های گوناگون، پیدا کرده است از سوی دیگر، از لحاظ میدانی نیز امروز حزب الله این قدرت را پیدا کرده که در مرزهای اراضی اشغالی جولان دهد و از منافع خود در برابر دشمن اسرائیلی دفاع کند. برهمین اساس، اسرائیل ترس و وحشت زیادی از تقویت قدرت نظامی حزب الله در عرصه های گوناگون، پیدا کرده است. بنابراین، یکی از عوامل مهم ربط دادن اقدامات حزب الله به انجام عملیات نظامی علیه دمشق، به افزایش قدرت حزب الله باز می گردد.

*با توجه به افزایش سطح تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت از جمله حزب الله لبنان و دولت سوریه آیا وقوع یک جنگ فراگیر میان تل آویو و محور مقاومت را پیش بینی می کنید؟

اگر نگاهی هرچند گذرا به شرایط کنونی اسرائیل به ویژه به جبهه داخلی آن بیندازیم، می توانیم پاسخ این سؤال را به راحتی بیابیم. امروز اسرائیل به هیچ وجه از آمادگی نظامی به ویژه در جبهه داخلی برخوردار نیست. لذا من بسیار بعید می دانم که رژیم اسرائیل تصمیم به ورود به یک جنگ تمام عیار با محور مقاومت به ویژه حزب الله لبنان و دولت دمشق، بگیرد.

*کشورهای غربی اخیرا تهدیداتی را علیه دمشق مطرح کرده و دولت سوریه را به استفاده از تسلیحات شیمیایی متهم می سازند. به عنوان مثال، دولت فرانسه اعلام کرده است که در صورت اثبات استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی به گزینه نظامی علیه دمشق متوسل خواهد شد. هدف اصلی از طرح این اتهامات چیست؟

در وهله اول باید به این مسئله اشاره کنم که سخنان مطرح شده در خصوص استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی، تنها پرونده سازی است. واقعیت این است که فرانسوی ها همانند شرکای غربی فرانسوی ها همانند شرکای غربی خود به دنبال بهانه تراشی برای دخالت نظامی مستقیم در سوریه هستند، زیرا «جنگ نیابتی» در سوریه دیگر به پایان رسیده است خود به دنبال بهانه تراشی برای دخالت نظامی مستقیم در سوریه هستند. علت اصلی این مسئله هم آن است که «جنگ نیابتی» در سوریه دیگر به پایان رسیده است.

پس از شکست تروریست های داعش و تکفیریهای جبهه النصره در سوریه می توان با قطعیت گفت که غربی ها قصد دارند استراتژی خود را از مرحله «جنگ نیابتی» در سوریه به مرحله «جنگ مستقیم» ارتقاء بخشند.

درست به همین دلیل است که صهیونیستها ابتدا با جنگنده خود حریم هوایی سوریه را نقض می کنند سپس سرنگونی آن را به عنوان توجیهی برای تداوم عملیات هایشان در این کشور مطرح می کنند. پاریس هم همچون تل آویو سیاست مشابهی را در پیش گرفته است.