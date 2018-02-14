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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

معاون شهردار تهران عنوان کرد

انتقاد از تغییرات ناگهانی در بودجه شهری

انتقاد از تغییرات ناگهانی در بودجه شهری

حجت الله میرزایی گفت: پیشنهاداتی که مطرح می‌شود به بودجه‌ریزی ناگهانی شبیه است و اینطور به نظر می رسد که منطق کارشناسی شهرداری را در بودجه ریزی به رسمیت نمی شناسند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی با حضور در چهل و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: من به جابه جایی ردیف های بودجه نقد دارم. به گونه ای ردیف ها را تغییر می‌دهید که انگار از اول می‌نویسید.

وی با تاکید بر اینکه بودجه را طی جلسات متعدد به شورای شهر ارائه کرده ایم، گفت: مرتب و پی در پی در جلسات کمیسیون های مختلف شرکت کردیم تا بودجه را ارائه دادیم.

معاون برنامه ریزی و بودجه شهرداری تهران افزود: منطق بودجه ریزی شهرداری را به رسمیت نمی‌شناسید و بودجه را به هم می ریزید، اما روی این ردیف ها کارهای کارشناسانه صورت گرفته است.

میرزایی ادامه داد: سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد داد مطالعات طرح تفصیلی با محوریت نهادها صورت گیرد، اما زمانی که نهادی وجود ندارد با محوریت کدام نهاد این مطالعه انجام شود؟

وی با تاکید بر اینکه با  جا به جایی هایی که در ردیف بودجه انجام شده، امکان حرکت صحیح وجود ندارد، گفت: در طرح نیلوفر آبی گفتید بخش خصوصی وارد شود، اما مگر بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد و بخش خصوصی انجام کارهای حوزه مطالعات را نمی‌پذیرد.

کد مطلب 4227581
نورا حسینی

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