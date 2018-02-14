به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «حدیث غربت» همزمان با ایام سالروز شهادت حضرت زهرا(س) با برگزاری برنامه های متنوع در شهرستان لامرد برپا می شود.

یادواره شهدای سادات با عنوان «شب های شیدایی»، آئین تعزیه شهادت حضرت زهرا(س)، آئین تشییع نمادین حضرت زهرا(س) و برگزار محافل عزاداری و سخنرانی با حضور مداحان استانی و کشوری از جمله برنامه های نمایشگاه حدیث غربت در لامرد است.

این نمایشگاه که برای پنجمین سال متوالی در حال برگزاری است، نمادهای از واقعه غدیر، فدک، بیت الحزان، مسجدالنبی(ص)، سقیفه بنی ساعده و غیره به تصویر کشیده می شود.

همچنین غرفه هایی در زمینه دفاع مقدس، شهدا، مهدویت، سبک زندگی اسلامی و غیره در کنار این نمایشگاه برپا می شود.

نمایشگاه حدیث غربت این نمایشگاه از ۲۵ بهمن تا یک اسفند در بلوار پاسداران جنب مصلی بزرگ نماز جمعه شهر لامرد از ساعت ۱۷ تا ۲۳ پذیرای مردم و شهروندان لامردی است.