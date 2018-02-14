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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

رئیس بسیج مستضعفان تاکید کرد:

در برخی دانشگاهها سکولاریسم تبلیغ می شود

در برخی دانشگاهها سکولاریسم تبلیغ می شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با تأکید بر اینکه باید مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم، گفت: در برخی دانشگاه ها تبلیغ سکولاریسم انجام می شود و این موضوع تعجب برانگیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور صبح امروز در اجتماع بزرگ اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکز این دانشگاه گفت: نفوذ فرهنگی در دانشگاه ها از اولویت های دشمن است که متاسفانه دشمن از راه های جذاب به این زمینه وارد می شود.

وی افزود: باید به صورت جدی مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان اظهار داشت: در برخی دانشگاه ها دیده می شود که تبلیغ سکولاریسم انجام می شود و این موضوع تعجب برانگیز است.

غیب پرور عنوان کرد: به قدری عرصه را برای اساتید متدین ما تنگ می کنند که این افراد حتی نمی توانند ابتدایی ترین مظاهر اسلامی را بروز دهند.

وی اظهارداشت: دانشگاه آزاد و دانشگاه های کشور باید کِشنده انقلاب اسلامی باشند.

وی عنوان کرد: باید در ابتدا در مقابل دین دانشجویان مسئول باشیم چرا که اگر دین نباشد، علم نور نخواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: وارد ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی شده ایم و عدد ۴۰ در آموزه های دینی ما معنا و مفهوم پختگی و بلوغ است.

غیب پرور عنوان کرد: انقلاب اسلامی برکات زیادی برای جامعه بشری به همراه داشته است که این برکات هم در داخل کشور قابل احساس است و هم در خارج از مرزهای ایران ملموس است.

وی تاکید کرد: مردم برای انقلاب فداکاری های زیادی کرده اند که ۸ سال پای انقلاب ده ها هزار شهید دادند و اکنون در خارج از مرزها حضور دارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان خاطرنشان کرد: این انقلاب به فضل خدا می ماند و شرط حفظ آن انقلابی بودن ما است و اگر زمانی سست شدیم و غفلت کردیم دشمن ما را با لگد بیدار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: دشمن در زمانی در عرصه دفاعی فعالیت می کرد و اکنون عالمان ما را می دزدد به نحوی که دانشگاه های ما به سمت سکولار شدن پیش می روند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: دشمن در دانشگاه های ما پروژه نفوذ را کلید می زند.

غیب پرور با بیان اینکه موضوع اعتلای بسیج از اهداف سازمان بسیج مستضعفان است، گفت: هیچ راهی جز نگاه تحولی وجود ندارد و ما باید در بسیج و در دانشگاه ها از نگاه تحولی بهره ببریم.

وی افزود: قرار نیست تنها شعار دهیم و اگر قرار است دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه ها موتور انقلاب را به حرکت درآورند وقت آن رسیده است که آسیب شناسی جدی داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان اظهار داشت: به عنوان بسیج مستضعفان اعلام کردیم که یک گام انقلابی در دانشگاه آزاد برداشته شود و مابقی دانشگاه ها نیز از آن بهره ببرند.

غیب پرور تاکید کرد: روز گذشته از دانشگاه جامع امام حسین (ع) بازدید داشتم و متوجه شدم در این دانشگاه فعالیت های بسیار خوبی در حوزه علوم انسانی انجام شده است و با توجه به اینکه در دیگر نقاط کشور نیز در این عرصه گام هایی برداشته شده لازم است هم افزایی در حوزه علوم انسانی داشته باشیم.

کد مطلب 4227607

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