در برخی دانشگاهها سکولاریسم تبلیغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور صبح امروز در اجتماع بزرگ اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکز این دانشگاه گفت: نفوذ فرهنگی در دانشگاه ها از اولویت های دشمن است که متاسفانه دشمن از راه های جذاب به این زمینه وارد می شود.

وی افزود: باید به صورت جدی مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان اظهار داشت: در برخی دانشگاه ها دیده می شود که تبلیغ سکولاریسم انجام می شود و این موضوع تعجب برانگیز است.

غیب پرور عنوان کرد: به قدری عرصه را برای اساتید متدین ما تنگ می کنند که این افراد حتی نمی توانند ابتدایی ترین مظاهر اسلامی را بروز دهند.

وی اظهارداشت: دانشگاه آزاد و دانشگاه های کشور باید کِشنده انقلاب اسلامی باشند.

وی عنوان کرد: باید در ابتدا در مقابل دین دانشجویان مسئول باشیم چرا که اگر دین نباشد، علم نور نخواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: وارد ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی شده ایم و عدد ۴۰ در آموزه های دینی ما معنا و مفهوم پختگی و بلوغ است.

غیب پرور عنوان کرد: انقلاب اسلامی برکات زیادی برای جامعه بشری به همراه داشته است که این برکات هم در داخل کشور قابل احساس است و هم در خارج از مرزهای ایران ملموس است.

وی تاکید کرد: مردم برای انقلاب فداکاری های زیادی کرده اند که ۸ سال پای انقلاب ده ها هزار شهید دادند و اکنون در خارج از مرزها حضور دارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان خاطرنشان کرد: این انقلاب به فضل خدا می ماند و شرط حفظ آن انقلابی بودن ما است و اگر زمانی سست شدیم و غفلت کردیم دشمن ما را با لگد بیدار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: دشمن در زمانی در عرصه دفاعی فعالیت می کرد و اکنون عالمان ما را می دزدد به نحوی که دانشگاه های ما به سمت سکولار شدن پیش می روند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: دشمن در دانشگاه های ما پروژه نفوذ را کلید می زند.

غیب پرور با بیان اینکه موضوع اعتلای بسیج از اهداف سازمان بسیج مستضعفان است، گفت: هیچ راهی جز نگاه تحولی وجود ندارد و ما باید در بسیج و در دانشگاه ها از نگاه تحولی بهره ببریم.

وی افزود: قرار نیست تنها شعار دهیم و اگر قرار است دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه ها موتور انقلاب را به حرکت درآورند وقت آن رسیده است که آسیب شناسی جدی داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان اظهار داشت: به عنوان بسیج مستضعفان اعلام کردیم که یک گام انقلابی در دانشگاه آزاد برداشته شود و مابقی دانشگاه ها نیز از آن بهره ببرند.

غیب پرور تاکید کرد: روز گذشته از دانشگاه جامع امام حسین (ع) بازدید داشتم و متوجه شدم در این دانشگاه فعالیت های بسیار خوبی در حوزه علوم انسانی انجام شده است و با توجه به اینکه در دیگر نقاط کشور نیز در این عرصه گام هایی برداشته شده لازم است هم افزایی در حوزه علوم انسانی داشته باشیم.