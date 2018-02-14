به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با افزایش فشارها به «جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی برای کناره گیری از قدرت، پلیس این کشور امروز چهارشنبه به منزل یکی از تاجران صاحب نام این کشور که رابطه نزدیکی با رئیس جمهور دارد حمله کرد.

خانواده این تاجر متهم به سوء استفاده زا ارتباطات خود با زوما برای بهره مند شدن از قراردادهای دولتی و همچنین انتصاب های دولتی شده اند.

این حمله تنها یک روز بعد از اولتیماتوم حزب حاکم آفریقای جنوبی به زوما برای کناره گیری از مسند ریاست جمهوری انجام شده است.

حمله امروز توسط نیروهای ویژه پلیس آفریقای جنوبی انجام شده است.

گفتنی است حدود سه هفته پیش، تلویزیون رسمی آفریقای جنوبی اعلام کرد کمیته اجرایی حزب حاکم «کنگره ملی» از زوما خواسته تا از سمت خود به عنوان رئیس جمهوری این کشور استعفا دهد؛ چرا که در غیر این صورت، هیئت رهبری حزب- متشکل از ۶ عضو- او را به کناره‌گیری وادار خواهد کرد.

این درحالی است که دور دوم ریاست جمهوری زوما تا ۲۰۱۹ میلادی ادامه دارد.

شایان ذکر است که زوما بیش از یک ماه و نیم پیش از سمت رهبری حزب کنگره ملی کنار رفت و از آن پس تنها به عنوان رئیس جمهور ایفای نقش می‌کند.