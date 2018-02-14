به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری کشور، بیست و چهارمین شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه قم با حضور مسئولان این دانشگاه و دکتر محمد جواد دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افتتاح شد.

شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری با هدف پاسخ به نیازهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ قم، پژوهشگران و دانشجویان و تامین منابع علمی دانشگاه قم تاسیس شد.

با افتتاح این شاخه، امکان استفاده پژوهشگران این دانشگاه از تمامی مدارک و منابع علمی که بیش از چهار میلیون و دویست هزار مدرک به صورت تمام متن به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی می باشد فراهم شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به دنبال ایجاد شبکه های شاخه ای این مرکز در کل کشور است تا تمامی دانشگاه ها و کتابخانه ها بتوانند از اطلاعات مقالات علمی موجود در پایگاه های علمی این مرکز استفاده کنند.

دهقانی افزود: از این پس دانشگاه قم همچون دیگر شاخه‌های مرکز منطقه‌ای در کشور، دسترسی وسیع و بدون محدودیت به متن کامل مقالات الکترونیکی فارسی، مقالات الکترونیکی عربی، مقالات کنفرانس‌ها، روزنامه ها، کتاب ها و غیره و همچنین محتوای پایگاه‌های موضوعی موجود در وب‌سایت مرکز منطقه‌ای را خواهد داشت.

همچنین بیست و پنجمین شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری کشور در مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) در کتابخانه آیت الله بروجردی با حضور مسئولان مکتا و دکتر محمد جواد دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افتتاح شد.

شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری با هدف پاسخ به نیازهای علمی کاربران، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان و تامین منابع علمی آنها تاسیس شد.

با افتتاح این شاخه، امکان استفاده پژوهشگران از تمامی مدارک و منابع علمی که بیش از چهار میلیون و دویست هزار مدرک به صورت تمام متن به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی است فراهم شد.

مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم شامل ۳۴ کتابخانه تخصصی استان قم است که تحت عنوان مکتا شناخته می شود. با انعقاد این تفاهم نامه بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مکتا، از این پس کلیه کاربران به کتابخانه های تخصصی تحت عنوان مکتا می توانند از کلیه منابع موجود در وبسایت بصورت تمام متن استفاده کنند.

همچنین کاربران می توانند با مراجعه به کتابخانه های مکتا از منابعی که بر روی پایگاه های مرکز منطقه ای موجود نیست آن را سفارش داده و در اسرع وقت آنها را دریافت کنند.

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به طرق مختلف از جمله انعقاد تفاهم نامه با کتابخانه های بزرگ دنیا، اشتراک پایگاه های اطلاعاتی معتبر و کارگزار دسترسی پژوهشگران به دهها میلیون مقاله، پایان نامه و سایر مدارک را فراهم می کند.