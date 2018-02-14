به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که با دستور کار بررسی سند جامع آموزش شهروندی همدان و دیدار با فعالان عرصه قرآنی برگزار شد، گفت: شهرداری همدان برای ساخت تالار قرآن مبالغ هنگفتی را هزینه کرده است.

وی اظهار داشت: مرکز همایش‌های قرآنی و بین المللی همدان را همه به اسم تالار قرآن می شناسند و باید فعالیت‌های آنجا نیز مبتنی بر فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی باشد اما هم اکنون فعالیت‌های آنجا و خروجی برنامه‌های این مکان در شان تالار قرآن نیست.

حمید بادامی نجات اضافه کرد: شهرداری زیرساخت‌های لازم را در تالار قرآن مهیا کرده است و حالا این وظیفه موسسات مردم نهاد و تشکل‌های قرآنی است که با برگزاری برنامه‌های مختلف به این مکان رونق بخشند.

بادامی نجات افزود: مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان از طرح و برنامه های فرهنگی قرآنی استقبال می کند و در صورت ارائه طرحی در مرکز جزو اولویت های پژوهشی لحاظ می کنیم.

سرپرست سازمان اجتماعی فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز اظهار داشت: تشکل‌های فرهنگی انتظارت بسیاری از شهرداری همدان دارند و این در حالی است که بضاعت شهرداری برای خدمت رسانی به آنها اندک است.

حسن محمدی اضافه کرد: از اتحادیه‌ موسسات قرآنی می‌خواهیم به موضوع تعامل و همکاری بیش از اخذ کمک‌های مالی از شهرداری توجه کنند چرا که با تعامل و برنامه‌های دراز مدت کارهای بزرگترین را می‌توانیم انجام دهیم.

گفتنی است در این جلسه مسئولان اتحادیه و موسسات قرآنی به بیان مشکلات و درخواست های این نهادها از شورا و شهرداری پرداختند.

همچنین در پایان این جلسه سند راهبردی آموزش شهروندی همدان که توسط مرکز مطالعات شورا در طول یک سال تهیه و تدوین شده بود رونمایی و برای بررسی و تصویب در صحن علنی شورای اسلامی شهر همدن به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی همدان واگذار شد.