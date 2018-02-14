  1. استانها
  2. همدان
۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان:

فعالیت‌ها و خروجی برنامه‌های تالار قرآن همدان در شان آن نیست

فعالیت‌ها و خروجی برنامه‌های تالار قرآن همدان در شان آن نیست

همدان - رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان گفت: فعالیت‌ها و خروجی برنامه‌های تالار قرآن همدان در شان آن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که با دستور کار بررسی سند جامع آموزش شهروندی همدان و دیدار با فعالان عرصه قرآنی برگزار شد، گفت: شهرداری همدان برای ساخت تالار قرآن مبالغ هنگفتی را هزینه کرده است.

وی اظهار داشت: مرکز همایش‌های قرآنی و بین المللی همدان را همه به اسم تالار قرآن می شناسند و باید فعالیت‌های آنجا نیز مبتنی بر فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی باشد اما هم اکنون فعالیت‌های آنجا و خروجی برنامه‌های این مکان در شان تالار قرآن نیست.

حمید بادامی نجات اضافه کرد: شهرداری زیرساخت‌های لازم را در تالار قرآن مهیا کرده است و حالا این وظیفه موسسات مردم نهاد و تشکل‌های قرآنی است که با برگزاری برنامه‌های مختلف به این مکان رونق بخشند.

بادامی نجات افزود: مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان از طرح و برنامه های فرهنگی قرآنی استقبال می کند و در صورت ارائه طرحی در مرکز جزو اولویت های پژوهشی لحاظ می کنیم.

سرپرست سازمان اجتماعی فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز اظهار داشت: تشکل‌های فرهنگی انتظارت بسیاری از شهرداری همدان دارند و این در حالی است که بضاعت شهرداری برای خدمت رسانی به آنها اندک است.

حسن محمدی اضافه کرد: از اتحادیه‌ موسسات قرآنی می‌خواهیم به موضوع تعامل و همکاری بیش از اخذ کمک‌های مالی از شهرداری توجه کنند چرا که با تعامل و برنامه‌های دراز مدت کارهای بزرگترین را می‌توانیم انجام دهیم.

گفتنی است در این جلسه مسئولان اتحادیه و موسسات قرآنی به بیان مشکلات و درخواست های این نهادها از شورا و شهرداری پرداختند.

همچنین در پایان این جلسه سند راهبردی آموزش شهروندی همدان که توسط مرکز مطالعات شورا در طول یک سال تهیه و تدوین شده بود رونمایی و برای بررسی و تصویب در صحن علنی شورای اسلامی شهر همدن به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی همدان واگذار شد.

کد مطلب 4227660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه