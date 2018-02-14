کشتارگاه های خوزستان محل داد و ستد نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کنارکوهی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی خوزستان به نحوی واقع شده که می تواند فعالیت های بسیار متعدد اقتصادی را رقم بزند؛ استان خوزستان (به عنوان بخشی از جاده ابریشم) محل تردد کاروان ها و ارتش های مختلفی بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو در دولت الکترونیک در این زمان بسیاری از فعالیت ها را بدون حضور مراجعه کننده انجام می دهد، یادآور شد: با پیشرفت صنعت و صنعتی شدن دامپروری، خوزستان نیز از این مجال بی بهره نبوده و به عنوان دروازه ورودی دام های سنتی خودنمایی کرده است؛ به واسطه وارد شدن صنعت نفت در خوزستان اولین دام های پرواری و اصلاح نژاد را در آبادان داشتیم.

کنارکوهی تصریح کرد: به دلیل گسترش صنایع بزرگ در خوزستان، برخی مواقع جایگاه بالای خوزستان در حوزه دامپروری به چشم نمی آید اما با این حال در این زمان این استان جزو پنج استان اول طیور گوشتی و ۶ استان تولیدکننده گوشت گرم محسوب می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان با اشاره به ایجاد اشتغال در این سازمان با انجام برون سپاری گفت: تاکنون ۲۰۸ پروانه صادر شده که بر همین اساس تاکنون چندین نفر در رده های دامپزشک، تکنسین یا کاردان در این حوزه مشغول فعالیت شدند. همچنین حدود ۴ هزار و ۳۰۰ پروانه اشتغال مربوط به امور درمانی و همچنین خودروهای حمل فرآورده های دامی صادر شده که حداقل به معنای اشتغال پنج هزار نفر است.

بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده

وی تصریح کرد: در استان خوزستان یک هزار واحد پرورش مرغ گوشتی (پرورش بلدرچین، بوقلمون و شترمرغ) وجود دارد. از سال ۹۱ تلفات طیور گوشتی حدود ۱۴ درصد (۶ درصد بالاتر از استاندارد کشوری و بین المللی) و به حدود ۴ درصد در سال جاری رسیده است.

مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان با اشاره به اینکه کشور از آبان سال ۹۵ درگیر بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان است، گفت: سال گذشته ۶۰ کشور درگیر این بیماری بوده و متاسفانه این بیماری تلفات بسیار سنگینی را نیز به همراه داشته است؛ در خوزستان نیز به دلیل واردات مرغ بومی آلوده از استان اصفهان در منطقه ایذه و باغملک درگیر و چهار کانون را شناسایی شد و در کوتاهترین زمان ممکن عملیات انهدام انجام شد. بر اساس پایش های صورت گرفته از طیور سالم و وحشی (با هماهنگی محیط زیست) تاکنون بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در خوزستان گزارش نشده است.

وی افزود: ۲۳ کشتارگاه سنتی در سطح خوزستان فعال هستند که دغدغه اصلی دامپزشکی خوزستان همین واحدها هستند.

کنارکوهی با اشاره به اینکه ارزش افزوده دام در کشتارگاه های دام سنتی از بین می رود، گفت: دو سوم سود دهی کشتارها مربوط به ضایعاتی است که به صورت معقول و غیر معقول تولید می شود.

کشتارگاه صنعتی خرمشهر افتتاح می شود

مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان با بیان اینکه در کشتارگاه های صنعتی ضمن ارتقای کیفی گوشت های تولیدی استفاده از صنایع وابسته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد ، یادآور شد: کشتارگاه صنعتی خرمشهر با پیشرفت ۷۰ درصدی سوم خرداد ماه سال آینده افتتاح خواهد شد. در همین راستا ۳۵۰ فرصت شغلی نیز ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کشتارگاه های صنعتی بهبهان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ادامه داد: کشتارگاه صنعتی در اهواز دو سال است که فعالیت می کند و در همین راستا تلاش شده تا محصولات گوشتی را به صورت کاملا بهداشتی تولید و عرضه کنیم. کشتارگاهی صنعتی نیز در حد فاصل ایذه و باغملک در جاده هفتکل جانمایی شده که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ وعده داده اند که در آینده ای نزدیک خط گوسفندی را راه اندازی کنند. مجوز ساخت کشتارگاه صنعتی شمال اهواز در ملاثانی نیز صادر شده تا گوشت مورد نیاز مسجدسلیمان، شوشتر و ملاثانی را تأمین کند.

کنارکوهی همچنین در خصوص پدیده کشتار غیر مجاز، گفت: اوج پدیده کشتار بین جاده ای در استان ایلام و تقریبا تمام جاده های عشایری کشوری است و البته در استان های دیگر نیز چنین فعالیت هایی انجام می گیرد. ۱۳۰ پرونده در حوزه لالی، مسجدسلیمان و شوشتر در مراجع قضایی استان برای افرادی که اقدام به این حرکت غیر قانونی می کنند، وجود دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان با گلایه از اینکه کشتارگاه ها نباید محل داد و ستد یا بورس باشند، گفت: سه و نیم میلیون دام سبک و ۴۵۰ هزار رأس دام سنگین و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس دام عشایر را در خوزستان داریم.

وی تصریح کرد: در استان ۴۲ میلیون قطعه جوجه ریزی، ۹ کشتارگاه صنعتی طیور و ۱۴ واحد مرغ تخم گذار داریم که البته این تعداد نسبت به نیاز استان خیلی کم است. همچنین ۱۵ مرکز بسته بندی فرآورده های دریایی و گوشتی و ۱۷ کارخانه خوراک دام در خوزستان فعال است.