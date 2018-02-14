۱.۵میلیارد دلار به توسعه اشتغال در بخش کشاورزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی صبح چهارشنبه در همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور اظهار کرد: گاه اشتغال را مترادف با کار در بخش اداری می دانیم که نگاهی نادرست است.

مدیر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: ما دانشجویان را برای کسب و کار در بخش کشاورزی آماده نکرده ایم که یک خلاء بزرگ محسوب می شود.

خالدی با اشاره به اینکه رویکرد جهاد کشاورزی حرکت از تولید به سمت کسب و کارهای کشاورزی است ادامه داد: نگاه یک پارچه در بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: زنجیره های مختلف بخش کشاورزی از جمله عرضه کنندگان نهاده ها و فراهم کنندگان خدمات باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا به موفقیت در این زمینه برسیم.

مدیر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در گذشته فکر می کردیم هر کشوری که منابع بیشتری داشته باشد رشد بیشتری خواهد داشت ولی اکنون نوع نگاه مدیریتی مؤلفه پیشرفت در بخش کشاورزی را تشکیل می دهد.

خالدی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری یادآور شد: یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یافته است.

رضا کمیلی مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این همایش گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی در برابر اقتصاد وابسته است.

وی اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی محدود کردن وابستگی به منابع نفتی بسیار مهم است.

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: رسیدن به پیشرفت با حمایت از تولید داخلی و اشتغال زایی با تکیه بر توان داخلی محقق می شود.