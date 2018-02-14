به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به مسئله حجاب عنوان کرد: برخی صحبت از عدم وجود حجاب می‌کنند که تفقه در دین نداشته و در برابر آیات و روایات دست به قلم برده‌اند و مطالب ناصحیح بیان می‌کنند و حوزه هم در این زمینه نباید سکوت کند.

وی در ادامه به راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اشاره و با بیان اینکه ۲۲ بهمن روز همبستگی ملت و نظام است، اظهار داشت: برخی در این روز سخنانی را بیان کردند که دشمن شاد بود.

این استاد سطوح عالی حوزه در ادامه درخصوص مطالبی که درباره رفراندوم بیان شد، افزود: جمهوری اسلامی یکبار رفراندوم برگزار و مردم هم به آن آری گفتند و همان مردم هم روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی حضور داشتند.

وی با تأکید بر اینکه همین حضور مردم برای رفراندوم کافی است، بیان داشت: فردی که سخن از رفراندوم می‌زند به قانون اساسی مراجعه کند تا بداند چه زمانی رفراندوم انجام می‌شود اگر هم هوس برگزاری رفراندوم دارید در مورد معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه به جای این حرف‌ها به معیشت مردم باید رسیدگی کرد، ادامه داد: برخی به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار از اوضاع جامعه و گرانی که مردم از آن رنج می‌برند بی‌خبر هستند.

وی تأکید کرد: من نصحیت می‌کنم که مسئولان از مسائل حاشیه‌ای به شکل جدی پرهیز کنند و با توجه به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن این حاشیه سازی‌ها چه معنایی دارد؟

مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: سامان دادن به بانک‌ها، اقتصاد کشور و بیکاری از مسائلی است که باید به آن پرداخته شود و اگر در این زمینه نمی‌توانید کاری انجام دهید با صداقت بگویید که نمی‌توانید.