به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز که ظهر شنبه برگزار شد، بابیان اینکه در طول مدت فعالیت و خدمت، اقدامات خود را بر پایه منویات مقام معظم رهبری معطوف ساخته‌ایم، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری از سوی سازمان برنامه‌ریزی بیانگر فعالیت بیش‌ازپیش در این حوزه است.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه توسعه اشتغال روستایی در استان البرز موردتوجه جدی مسئولان مربوطه قرار دارد، افزود: ۱۰۶ طرح دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان وجود دارد که بایستی بستر اشتغال ۲۰ هزار نفر را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز بابیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی دو موضوع بحث اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی موردتوجه قرار دارد، گفت: ۸ بانک عامل برای اشتغال فراگیر استان معرفی‌شده که سهم این بانک‌ها با نرخ ۲ الی ۸ درصد یارانه سود است از طرفی جمع منابع مالی که در بخش اشتغال فراگیر که برای البرز در نظر گرفته‌شده حدود ۸۲۳ میلیارد تومان است.

خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته پیرو اجرایی شدن طرح اشتغال روستایی و بابیان اینکه مشکلی از این حیث وجود ندارد، ادامه داد: سهم استان البرز از مجموع منابع حوزه اشتغال روستایی بالغ‌بر ۱۵۷ میلیارد تومان است.

وی با اعلام اینکه طرح ایجاد اشتغال حوزه روستایی برای ۳۲۸ نفر در بخش جهاد کشاورزی عنوان‌شده است، گفت: تاکنون ۴۴ هزار و ۴۹۲ اشتغال جدید در سامانه موردنظر در استان ثبت‌شده که این رقم بیش از ۹۸ درصد تعهد استان را شامل می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به اینکه ۵۵ درصد اشتغال البرز به حوزه خدمات بازمی‌گردد، تأکید کرد:‌ در حالی میزان زادوولد در استان البرز ۱.۴ درصد برآورد شده که نرخ رشد جمعیت در این منطقه دو برابر زادوولد محسوب می‌شود.