توقیف ۹ خودرو باخلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسن حیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ترافیکی با هدف افزایش نظم و ارتقاء فرهنگ رانندگی در سطح شهرستان فامنین خبرداد.

وی بابیان اینکه در این طرح یک قطعه گواهینامه رانندگی با بیش از ۳۰ نمره منفی ضبط شد، افزود: در این طرح ماموران تعداد ۹ دستگاه خودروی دارای خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین بابیان اینکه شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به حفظ نظم و امنیت شهر کمک کنند، گفت: شماره تماس ۱۱۰ پل ارتباطی مردم و پلیس است.

دستگیری ۲ سارق خودرو در فامنین

وی همچنین از دستگیری ۲ سارق خودرو و کشف خودروی مسروقه در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی پ‌ژو ۲۰۶ سفیدرنگ از شهرستان ساوه مورد سرقت قرار گرفته و سارقان که ۲ نفر هستند پس از مجروح کردن مالک خودرو با قمه، به سمت شهرستان فامنین در حرکتند، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی این شهرستان، خودرو در چهار راه بهداری این شهر در حالی که سرنشینان آن قصد سرقت یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ را نیز داشتند و با حضور ماموران، از این اقدام منصرف شدند شناسایی شد.

سرهنگ علی حسن حیدری بیان کرد: ماموران پس از اقدامات خاص پلیسی متهمان را که قصد سرقت خودرو دیگری را نیز داشتند دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متهمان که هر دو برادر، اهل و ساکن یکی از استان های غربی هستند به سرقت یک دستگاه خودرو سمند از کرمانشاه و یک دستگاه خودروپژو ۲۰۶ سفیدرنگ از شهر ساوه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: یک تیغه قمه مورد استفاده در سرقت شهر ساوه نیز از متهمان کشف و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

