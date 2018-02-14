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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

فرمانده انتظامی فامنین عنوان کرد:

توقیف ۹ خودرو باخلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در فامنین

توقیف ۹ خودرو باخلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در فامنین

فامنین - فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از توقیف ۹ خودروی دارای خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسن حیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ترافیکی با هدف افزایش نظم و ارتقاء فرهنگ رانندگی در سطح شهرستان فامنین خبرداد.

وی بابیان اینکه در این طرح یک قطعه گواهینامه رانندگی با بیش از ۳۰ نمره منفی ضبط شد، افزود: در این طرح ماموران تعداد ۹ دستگاه خودروی دارای خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین بابیان اینکه شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به حفظ نظم و امنیت شهر کمک کنند، گفت: شماره تماس ۱۱۰ پل ارتباطی مردم و پلیس است.

دستگیری ۲ سارق خودرو در فامنین

وی همچنین از دستگیری ۲ سارق خودرو و کشف خودروی مسروقه در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی پ‌ژو ۲۰۶ سفیدرنگ از شهرستان ساوه مورد سرقت قرار گرفته و سارقان که ۲ نفر هستند پس از مجروح کردن مالک خودرو با قمه، به سمت شهرستان فامنین در حرکتند، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی این شهرستان، خودرو در چهار راه بهداری این شهر در حالی که سرنشینان آن قصد سرقت یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ را نیز داشتند و با حضور ماموران، از این اقدام منصرف شدند شناسایی شد.

سرهنگ علی حسن حیدری بیان کرد: ماموران پس از اقدامات خاص پلیسی متهمان را که قصد سرقت خودرو دیگری را نیز داشتند دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متهمان که هر دو برادر، اهل و ساکن یکی از استان های غربی هستند به سرقت یک دستگاه خودرو سمند از کرمانشاه و یک دستگاه خودروپژو ۲۰۶ سفیدرنگ از شهر ساوه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: یک تیغه قمه مورد استفاده در سرقت شهر ساوه نیز از متهمان کشف و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
 

کد مطلب 4227777

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