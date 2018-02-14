تعهد اشتغال حوزه کشاورزی در البرز ١٠٠ درصد محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز که ظهر چهارشنبه برگزار شد، بابیان اینکه اجرای تعهد ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی استان البرز بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است، اظهار کرد: در حوزه اشتغال فراگیر (طرح تکاپو) ۱۱۸ متقاضی در سایت ثبت‌نام کردند که ۵۴ مورد از این طرح‌ها در حال بررسی است.

همچنین در ادامه حجت‌الاسلام فخرالدین صابری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز با اشاره به اینکه تاکنون تعداد دو هزار و ۶۷۴ مورد اشتغال در سامانه رصد ثبت‌شده است، گفت: این مهم تحقق ۱۲۸ درصدی میزان تعهد اداره کل میراث در حوزه اشتغال‌زایی را نشان می‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اعلام اینکه استان البرز چهار استان کشور به‌عنوان مقاصد گردشگری در نظر گرفته‌شده که البرز ازجمله این استان‌ها محسوب می‌شود، ۲۱۶ طرح برای مشاغلدخانگی به بانک‌های عامل معرفی‌شده که تاکنون ۸۳ طرح به نتیجه رسیده است.