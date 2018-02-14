روحانیون در امر تبلیغ مراقب رفتار و کردار خود در بین مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجید موسوی ظهر چهارشنبه در دیدار مدیر حوزه علمیه برادران شهرستان اسدآباد در رابطه با تبلیغ روحانیون در ایام فاطمیه، گفت: تبلیغ یکی از مهم ترین وظایف حوزه های علمیه است.

وی با اشاره به اینکه روحانیون در تبلیغ مراقب رفتار و کردار خود در بین مردم باشند، اظهارداشت: خوب صحبت و رفتار کردن طلاب در بین مردم یکی از موضوعات مهمی بوده که روحانیون باید در امر تبلیغ به آن اهتمام بورزند.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: رسالت حوزه های علمیه توجه به امر تبلیغ است و کسی که در حوزه های علمیه درس می خواند زمانی موفق است که به دنبال درس؛ تبلیغ دین خدا را هم انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه جنگ امروزه جنگ فرهنگی از سوی دشمن است، گفت: مباحث جنگ نرم از مهمترین مباحثی بوده که روحانیون می توانند در بالای منبرها به مردم بیان کنند تا آن ها را با نقشه های شوم دشمنان آشنا کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد در ادامه بابیان اینکه ایام فاطمیه بهترین فرصت برای ترویج سبک زندگی فاطمی است، افزود: روحانیون تبلیغ در ایام فاطمیه را مغتنم شمارند.

وی اظهارداشت: بیان مسائل روز برای مردم از دیگر مباحثی است که مبلغان باید در مساجد به آن بپردازند زیرا وظیفه اصلی روحانیون در تبلیغ این است که مردم را با مسائل روز دنیا آشنا کنند.