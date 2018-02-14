هنرمندان کویتی به خوزستان می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین طباطبایی اظهار کرد: حوزه هنری خوزستان در راستای عمق بخشی به ارتباطات بین دو ملت دوست و برادر ایران و کویت، اقدام به برگزاری هفته فرهنگی با حضور هنرمندان کشور کویت کرده که در هفته آینده برگزار می شود.

وی اضافه کرد: عمده هدف برگزاری این هفته فرهنگی، برقراری ارتباط صمیمانه بین هنرمندان دو کشور، استفاده از ظرفیت هنری برای انتقال فرهنگ و هنر انقلابی و ارائه این فرهنگ از زبان هنرمندانی است که میهمان کشور ما خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خوزستان، تصریح کرد:آنچه امروز در فضای رسانه ای در مورد کشور ایران گفته می شود گاهی خائنانه و ناجوانمردانه است و برعلیه کشور و نظام ما القای ترس و شبهه می کنند.

وی افزود: هنرمندان سفیران صلح و مهربانی هستند و می توانند با ارتباط و تعلق خاطری که بین آنها و عموم مردم ایجاد می شود، به خاطر روح لطیف و هنرمندانه اهل هنر، این مسائل را به مردم منتقل کنند که ایران در عین اقتدار و عزت، جزیره ثبات و آرامش است و همه ارکان معیشت، زندگی، سلامت و صلابت در کشور ما فراهم بوده و مردم در رفاه نسبی خوبی به سر می برند.

حجت الاسلام طباطبایی بیان کرد: انقلاب در تعهد و شعارهای خود خوب عمل کرده و همه حوزه ها موفق و فعال هستند و حوزه هنر هم در نگاه ملت هنردوست و هنرپرور ایران جایگاه عظیمی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این برنامه ها بتواند به ارتباط هر چه بیشتر دو ملت و دو جامعه ای که اشتراک نظرهای زیادی هم در حوزه مذهب و هم در حوزه جغرافیا دارند، بیانجامد و از آنجا که برادران عرب ما، یکی از اقوام بسیار پرافتخار خوزستان و ایران را تشکیل می دهند، این ارتباطات زبانی و گفتمان ها میان مردم با هنرمندان کویتی، ارتباط خوب و تاثیر گذاری خواهد بود.

رئیس حوزه هنری خوزستان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی خوبی که برای حضور هنرمندان کویتی در این هفته فرهنگی در استان خوزستان صورت گرفته، هم شناخت بهتری از هنر کویت و هم شناخت خوبی از هنرمندان خودمان ایجاد کنیم.

وی، برگزاری ورک شاپ ها و برنامه های آموزشی و گفتمانی در دانشگاه های اهواز، برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان، بازدید از نقاط مهم و خاص اهواز هم در حوزه معماری، مذهبی و فرهنگی و ... را از جمله برنامه های این هفته فرهنگی عنوان کرد.

حجت الاسلام طباطبایی با بیان اینکه همچنین سه روز از این برنامه را شیراز خواهیم رفت و با همکاری حوزه هنری استان فارس برنامه هایی را برای میهمانان کویتی برگزار می کنیم، اضافه کرد: باید بهترین ظرفیت را ایجاد و از آنها استفاده شود.

وی ادامه داد: بناست در جشنواره هایی که حوزه هنری می خواهد در آینده برگزار کند بخش بین المللی را اضافه کنیم و این برنامه را طلیعه این حرکت ها در نظر گرفتیم و با تعاملات و تفاهمات خوبی که در سطح منطقه ای چهار استان خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس صورت گرفته، کارهای مشترکی انجام دهیم که سفر ما به شیراز یکی از آنهاست.

وی تاکید کرد: ما این نشست ها را نشست های دیپلماتیک معروف سیاسی نمی دانیم بلکه این دیپلماسی هنری و فرهنگی است چرا که معتقدیم انقلاب اسلامی عنصر فرهنگی است و باید از طریق فرهنگ منتقل شود و این حرکتی است در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری که این انقلاب را باید در حوزه فرهنگی صادر کنیم.

رئیس حوزه هنری خوزستان، با اشاره به اینکه طبیعتا سیاست و اقتصاد و همه حوزه ها باید بر مبنای همین فرهنگ چیده شود، یاد آور شد: پایه و اساس انقلاب ما حوزه فرهنگ و مذهب است و امیدواریم بتوانیم در این مسیر موفق باشیم و برنامه های خوبی را برگزار کنیم.