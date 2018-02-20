هاشم اسلامیان که در میان طرفداران و مخاطبان موسیقی پاپ آذربایجانی به «آیهان» مشهور است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری تازه ترین کنسرت خود با هنرمندانی از جمهوری آذربایجان بیان کرد: چهارم اسفند ماه همراه با تعدادی از هنرمندان مطرح موسیقی کشور آذربایجان از جمله بال اوغلان اشرف او، الچین حسین او و نامیک قاراچوخورلو میزبان مخاطبان موسیقی آذری در تالار وزارت کشور خواهیم بود که این کنسرت به نوعی تمدید کنسرت شهریور ماه گروه است که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.

وی ادامه داد: رپرتوار اجرایی کنسرت اجرای قطعاتی از آلبوم «مارال» و تک آهنگ‌های من است که در بین این آثار قطعاتی نیز به صورت ویژه در کنسرت اجرا می شود.

اسلامیان با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور آذربایجان حضور دارد، توضیح داد: همراه با سایر عزیزانی که در کنسرت به عنوان هنرمندان آذری کنار ما خواهند مشغول تمرین قطعات هستیم که بتوانیم شب بسیار خاطره انگیزی را برای مخاطبان فراهم کنیم.

این خواننده اضافه کرد: با توجه به اینکه فضای برگزاری کنسرت در کشور آذربایجان بسیار متفاوت تر از تهران است بنابراین خیلی بعید می دانم که این کنسرت در کشور آذربایجان هم برگزار شود. شرایط برگزاری کنسرت به لحاظ کیفی در ایران در بسیاری جلوتر از کشور آذربایجان است و هنرمندان این کشور نیز با حضورشان در تهران اذعان داشتند که چه شکوهی در چنین اجراهایی میان مخاطبان ایرانی وجود دارد.

آیهان در پایان با اشاره به انجام مرحله میکس و مسترینگ آلبوم جدیدش توضیح داد: تمامی کارهای مربوط به آلبوم انجام گرفته و هم اکنون در مرحله میکس و مسترینگ اثر قرار داریم و برنامه ریزی ها به گونه ای است که آلبوم بهار سال آینده در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد. این آلبوم که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده از فضای شاد و عاشقانه برخوردار است و با تفاوت هایی در حوزه تنظیم نسبت به آلبوم قبلی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. پیش بینی هایی هم برای برگزاری کنسرت پس از ایام ماه مبارک رمضان سال بعد نیز انجام گرفته که در وقت مقتضی اطلاع رسانی می شوند.