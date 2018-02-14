اقدامات ستاد تنظیم بازار برای شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در شب گذشته گفت: به منظور هماهنگی لازم ارگان های مختلف که در آستانه نوروز بر امر توزیع کالا و خدمات در تعطیلات نظارت دارند، شب گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی گزارش های خود را درباره تامین اقلام مختلف از جمله مرکبات ویژه نوروز ارائه دادند.

شریعتمداری تصریح کرد: همچنین در حوزه تعیین نیازهای گردشگری، سازمان میراث فرهنگی اقدامات خوبی انجام داده تا با هماهنگی های لازم در نقاط مسافرخیز، ایام نوروز با رفاه حال مسافران سپری شود که در این حوزه وزارت راه و شهرسازی همکاری های لازم را دارد و وزیر راه و شهرسازی نیز بر مسئله اشراف کامل دارد تا با کمترین دغدغه برای مردم، ایام نووز سپری شود.

وی گفت: سازمان های نظارتی تحت نظارت ستاد تنظیم بازار مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی خود را برای نظارت آماده کرده اند و اکیپ های ویژه ای تدارک دیده اند تا نظارت خود را تا پایان فروردین شکل دهند؛ در صورتی که مردم تخلفی را مشاهده کردند به این مراجع منتقل کنند تا با تخلفات احتمالی برخورد شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: سازمان های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی نیز با کمک اتاق اصناف تلاش می کنند تا نسبت به راه اندازی فروشگاه های بهاره اقدامات لازم را انجام دهند.