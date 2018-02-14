به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالله دوم» پادشاه اردن تأکید کرد که اردن در طول چند سال گذشته با بحران های متعددی مواجه شده است و به همین دلیل او تلاش کرده تا از مردم کشورش حمایت کند و صدای اعتدال و امید برای دیگران باشد.

وی با اشاره به جنگ عراق و بهار عربی و بی ثباتی در خاورمیانه تأکید کرد که اردن بار زیادی را به دلیل این تحولات بر دوش کشیده است و شهروندان اردنی تاوان این تحولات را به ویژه در زمینه اقتصادی داده اند.

عبدالله دوم گفت که جامعه جهانی مردم اردن را که تاوان حضور آوارگان سوری را در اردن پرداخت کرده اند، ناامید کرده و افزود: مردم اردن مسئولیت حضور آوارگان سوری و دیگران را بر دوش کشیده اند و حالا آوارگان ۲۰ درصد از ساکنان اردن را تشکیل می دهند و زندگی برای اردنی ها بسیار دشوار شده است.

پادشاه اردن قرار است فردا برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه راهی این کشور شود، بر اساس گزارش های رسانه ای عبدالله دوم در این سفر در خصوص بحران سوریه، مقابله با تروریسم و پرونده فلسطین و اسرائیل رایزنی و گفتگو خواهد کرد.