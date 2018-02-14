حضور گسترده مردم در ۲۲بهمن رفراندوم تایید جمهوری اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ممحمدتقی پورمحمدی چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاثیر و نقش آفرینی مردم آذربایجان به ویژه تبریز در برهه های تاریخی مختلف اظهار داشت: استادگی برابر عثمانی ها، نقش موثر در قیام هایی چون نهضت مشروطه، تحریم تنباکو، قیام های ۱۹ دی و ۲۹ بهمن ۵۶ و رشادت های دوران دفاع مقدس همه نشان از پیشرو بودن مردم این خطه در دفاع از استقلال و تمامیت کشور بوده است.

وی ادامه داد: اکنون نیز آذربایجان پهار دهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همچنان به نظام ایران اسلامی اصل انقلاب و البته راه امام و رهبری پایبند است و هر چند مردم غیور و ولایت مدار این منطقه گلایه هایی از برخی مسوولان و عملکرد آنها در قبال معیشت و اقتصاد خود نیز داشته باشند اما همواره عاشق اهل بیت و پیر خط انقلاب، امام (ره) و رهبری بوده و هستند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به حماسه حضور مردم در دهه فجر امسال خاطر نشان کرد: در مقابل اظهار نظر برخی مسوولان که صحبت از لزوم رفراندوم در کشور می کنند، باید گفت که هیچ نیازی به چنین کاری نیست زیرا حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال خود بهترین رفراندوم برای تایید نظام جمهوری اسلامی ایران بود و ملت نشان دادند که همچنان دل در گرو این نظام دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: در این خصوص باید اذعان داشت که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه های شکوفایی جامعه در همه ابعاد را فراهم کرده و البته در این بین مردم از سوء مدیریت ها در قوای سه گانه گلایه دارند و این نقدها باید در فضایی آزادانه صورت گیرد اما این بدان معنی نیست که با اصل نظام مشکل دارند بلکه هم جمهوریت و ه اسلامیت آن را تایید می کنند.

آیت الله پورمحمدی با اشاره به حرکت های بدیع حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم در ایجاد فضای صمیمیت و وحدت در آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حال حاضر بیکاری معضل اصلی مردم استان است و امیدواریم با بهره گیری از فضای فعلی حاکم در بین مسئولان و اقدامات مردمی نماینده ولی فقیه در استان، زمینه برای حل چنین مشکلاتی فراهم شود و آذربایجان شرقی و تبریز در سایه این وحدت به جایگاه رفیع گذشته به ویژه از لحاظ معرفی چهره های حوزوی و علمای تراز اول به جامعه بازگردد.