به گزارش خبرنگار مهر، جواد راستی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بینالمللی «بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها» که در سالن پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه اصفهان با راهاندازی مرکز تخصصی بازیهای رایانهای در سال ۹۵ آموزش، پژوهش و کارآفرینی در حوزه بازیهای رایانه ای را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه از ابتدای راهاندازی این مرکز ۲۰ دوره کارگاه کوتاه مدت و بلندمدت بازیسازی در این مرکز با حدود ۴۰۰ مخاطب برگزار شده است ابراز داشت: در مرکز تخصصی بازیهای رایانهای فضایی برای شکل گیری تیمهای بازیساز فراهم کردیم به نوعی که این تیمها خدمات تخصصی آموزشی و تجهیزاتی دریافت کرده و در ادامه مسیر این تیمها تبدیل به شرکت شده یا جذب استادیوهای بزرگتر میشوند.
اجرای طرحهای پژوهشی در راستای ساخت بازیهای رایانهای درمانی در دانشگاه اصفهان
راستی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا بازی های رایانهای در راستای درمان اختلالات جسمی و روحی طراحی می شود، ابراز داشت: بر این اساس دهها طرح پژوهشی مختلف در زمینه ساخت بازیهای رایانهای با هدف درمان و آموزش در مرکز بازیهای رایانهای دانشگاه اصفهان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه نخستین دوره همایش بینالمللی «بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها» در سال ۹۴ برگزار شده و امسال سومین دوره در حال برگزاری است، بیان داشت: بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای داخل و خارج از کشور هر ساله در این کنفرانس شرکت میکنند به نوعی که بزرگترین شبکه پژوهشی کشور در حوزه بازیهای رایانهای تشکیل شده است.
راهاندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس «بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها»
دبیر کنفرانس «بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها» به راهاندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس «بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها»اشاره کرد و بیان داشت: شکلدهی علمی به پژوهشهای پراکنده حوزه بازیهای رایانهای از مهمترین اهداف راهاندازی این دبیرخانه است.
راه اندازی رشته کارشناسی بازیسازی در دانشگاه اصفهان
وی از راه اندازی رشته کارشناسی بازیسازی در دانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: سرفصلها در حال نهایی شدن است. همچنین انجمن گیم ایران با مشارکت متخصصان از دانشگاه های مختلف به زودی در دانشگاه اصفهان راه اندازی می شود.
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