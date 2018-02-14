لزوم برخورد جدی با عاملان تیراندازی در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شادگان عنوان کرد: سران عشایر می توانند در زمینه تامین و پایداری امنیت و همچنین کنترل تیراندازی های صورت گرفته در مراسم های عزاداری و عروسی پیش قدم شوند و اقدامات موثری را به انجام برسانند.

وی بر لزوم همراهی و مقابله شیوخ و سران طوایف در زمینه آگاه سازی افراد در استفاده نکردن از سلاح در مراسم ها تاکید کرد.

فرماندار شادگان در همین خصوص گفت: هر گونه مورد نگران‌کننده امنیتی در شهرستان وجود داشته باشد، بدون شک به موقع و با دقت رصد می‌شود.

جعفری نسب در پایان باتوجه به اهمیت و جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه امنیت اجتماعی اظهار کرد: افرادی که در ادارات مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دارند باید پرچم دار راه امام حسین(ع) و جانشین رسول خدا باشند و لذا برای اجرای این فریضه مهم، تمامی حرکات و جزئیات زندگی مسئولان برای مردم الگو شود.