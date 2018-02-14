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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

فرماندار شادگان خواستار شد؛

لزوم برخورد جدی با عاملان تیراندازی در شادگان

لزوم برخورد جدی با عاملان تیراندازی در شادگان

شادگان - فرماندار شادگان بر لزوم برخورد جدی با عاملان تیراندازی در سطح این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب ظهر امروز  چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شادگان عنوان کرد: سران عشایر می توانند در زمینه تامین و پایداری امنیت و همچنین کنترل تیراندازی های صورت گرفته در مراسم های عزاداری و عروسی پیش قدم شوند و اقدامات موثری را به انجام برسانند.

وی بر لزوم همراهی و مقابله شیوخ و سران طوایف در زمینه آگاه سازی افراد در استفاده نکردن از سلاح در مراسم ها تاکید کرد.

فرماندار شادگان در همین خصوص گفت: هر گونه مورد نگران‌کننده امنیتی در شهرستان وجود داشته باشد، بدون شک به موقع و با دقت رصد می‌شود.

جعفری نسب در پایان باتوجه به اهمیت و جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه امنیت اجتماعی اظهار کرد: افرادی که در ادارات مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دارند باید پرچم دار راه امام حسین(ع) و جانشین رسول خدا باشند و لذا برای اجرای این فریضه مهم، تمامی حرکات و جزئیات زندگی مسئولان برای مردم الگو شود.

کد مطلب 4227879

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