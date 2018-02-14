گیلان قهرمان رقابت های طناب کشی کارمندان دولت سراسر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم آتش نشانی گیلان موفق شد در رقابت های طناب کشی کارمندان دولت عنوان قهرمانی را کسب کند.

مدیریت امور شعب بانک ملت کرمان، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و مدیریت امور شعب بانک ملت استان قزوین به ترتیب دوم تا چهارم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۲۸۰ ورزشکار در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد.

المپیاد ورزش های همگانی شهرستان آبیک برگزار شد

در رشته پرتاب پنالتی در رده سنی زیر ۱۶، تینا درویش نژاد، بهاره کریمی و مهشید مرادی اول تا سوم شدند.

در رده سنی بالای ۱۶ سال، مریم محمدی، اسما امیریان و رقیه نبی تبار عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در مسابقات داژبال(وسطی) که با شرکت ۸ تیم برگزار شد، باشگاه المپیک، پولادتن و افق موفق به کسب مقام اول تا سوم شدند.

این رقابت ها در سالن کوثر آبیک برگزار شد.

بانوی قزوینی سرپرست تیم ملی کشتی بانوان شد

مه سیما بابایی از قزوین به عنوان سرپرست به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی بانوان فراخوانده شد.

ملی پوشان در رشته کلاسیک برای شرکت در رقابت های جهانی، تمرینات خود که از ۲۶ بهمن تا ۶ اسفند در محل خانه کشتی زنده یاد توفیق جهانبخت تهران برگزار می‌شود، شرکت می کنند.

کشتی گیر قزوینی به اردوی فرنگی کاران فراخوانده شد

مجید خلیلی کشتی گیر فرنگی کار قزوینی به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شد.

خلیلی در وزن ۷۲ کیلوگرم در این اردو که طی روزهای ۲۸ بهمن تا ۹ اسفند در محل خانه کشتی عبدالله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود، شرکت می کند.

رقابت های بین المللی کشتی مربیان و کشتی گیران اوکراین روزهای ۴ تا ۶ اسفند و رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۷ تا ۹ اسفند در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود.

مرشد قزوینی جایگاه سوم مرشدان برتر جوان کشور را کسب کرد

حامد امینی مرشد جوان قزوینی در پایان رقابتهای مرشدی قهرمانی جوانان کشور بر سکوی سوم برترین مرشدان جوان کشور در سال ۱۳۹۶ ایستاد.

امینی با کسب ۱۲۴ امتیاز بعد از مرشد های جوان البرز و خراسان رضوی عنوان سوم را کسب کرد.

این رقابت ها با شرکت مرشدهای ۱۶ تا ۱۸ سال به میزبانی کرج برگزار شد.

اولین دوره رقابت های کیک بوکسینگ WKO قهرمانی کشور جام شهدای آتش نشان فردا به میزبانی قزوین برگزار می شود

این رقابت ها در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان طی دو روز در قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها فردا و پس فردا ۲۶ و ۲۷ بهمن در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.