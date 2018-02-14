بهبود وضعیت معیشتی جامعه ایثارگران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات و نیازهای جامعه ایثارگری را به صورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت برای رفع مشکلات اشتغال به عنوان دغدغه مهم جامعه ایثارگری ادامه داد: نرخ بیکاری در جامعه ایثارگری از چهاردرصد کمتر است و برای بهبود این وضعیت نیز تلاش ویژه داریم.

معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور خاطرنشان کرد: هزار نفر از جامعه ایثارگری استان بوشهر متقاضی ایجاد اشتغال هستند که ۱۰۰ نفر از این افراد فرزند شهید هستند.

وی بیان کرد:‌ صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ایجاد شده است تا زمینه توسعه و تقویت اشتغال و بهبود وضعیت اشتغال ایثارگران فراهم شود که تسهیلات مناسبی اختصاص می‌یابد.

ایزدی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال ایثارگران استان بوشهر توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران خبر داد و افزود: توانمندسازی مهارتی و کارآفرینی جامعه ایثارگری در دستور کار است.

وی از تلاش برای رفع مشکلات جامعه ایثارگری با جذب تسهیلات اشتغال خبر داد و اضافه کرد: بهبود وضعیت معیشتی جامعه ایثارگران و ترمیم مستمری والدین شهدا با جدیت دنبال می‌شود.