توقع تغییر در اعضای شورای فنی را داشتیم/ به آینده تکواندو خوشبینم

بهزاد خداداد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: جای برخی پیشکسوتان و افرادی که سابقه حضور در ترکیب تیم ملی را دارند در شورای فنی خالی است که اگر این چنین می شد، تصمیمات بهتری برای تکواندو اتفاق می افتاد.

وی افزود: فدراسیون تصمیم دارد با ترکیب قبلی شورای فنی جلسه نقد و بررسی عملکرد مهدی بی باک را تشکیل دهد. البته باید مدنظر داشته باشیم که میدان آخری که تیم ملی با هدایت بی باک اعزام شد، تورنمنت بسیار سخت و سنگینی بود که تیم ملی برابر توقع ظاهر نشد و به یک نشان برنز بسنده کرد.

قهرمان پیشین تکواندو جهان با اشاره به حضور تکواندوکاران صاحب نام و زبده در اردوی تیم ملی اظهار داشت: تیم ملی تکواندو روی نفراتی مانند فرزان عاشورزاده حساب ویژه ای باز کرده که متاسفانه نتایج مطلوبی کسب نکردند. به هر حال شورای فنی تصمیم گیرنده است و باید منتظر خروجی این جلسه باشیم.

خداداد در مورد احتمال تغییر کادر فنی هم گفت: معتقدم فقط تغییر کادر فنی نمی تواند خانواده تکواندو را به اهداف خود برساند. نیاز است در سیستم مدیریتی تیم های ملی نیز تغییراتی ایجاد شود. خیلی از افراد بیرون از مجموعه تکواندو هستند که در صورت حضور در فدراسیون می توان از تجربه بالای آنها بهترین بهره را برد.

وی افزود: من به مهدی بی باک هم گفته ام که ما بهترین های جهان را در اختیار داریم. اگر بخواهیم به همان تیم خوب و منسجم دو سال قبل بازگردیم باید در نحوه تمرینات، مبارزه و سیستم روانی آنها تغییراتی ایجاد کنیم. ضمن اینکه تمهیداتی برای دور کردن ترس و بازگرداندن اعتماد به نفس گذشته به تکواندوکاران اتخاذ کنیم.

این کارشناس تکواندو افزود: ان شاءالله هر تصمیمی که در شورای فنی گرفته می شود به نفع تکواندو باشد و اگر قرار است تغییری ایجاد شود بتوانیم از نیروها و پتانسیل بالای موجود بهترین بهره را ببریم تا به نتایج مطلوب و در خور شان ایران کسب کنیم. سال آینده مسابقات مهمی را پیش رو داریم و باید به فکر کسب بهترین نتایج باشیم نه اینکه تکواندوکار را مانند توریست اعزام کنیم.

خداداد در پایان گفت: پولادگر برای دوره جدید ریاست خود در فدراسیون اهداف خوبی دارد. دید ایشان تغییر کرده و همین موضوع باعث می شود تا آهسته آهسته به سمت تغییرات پیش برویم تا ضعف های موجود از بین برود. من خیلی خوشبین هستم که با عملی شدن صحبت های عنوان شده بتوانیم به روزهای خوب گذشته بازگردیم.