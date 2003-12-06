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۱۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۵۶

در آمريكا

سه نويسنده ايراني نامزد جايزه ادبي " كر ياما " شدند

سه نويسنده ايراني نامزد جايزه ادبي " كر ياما " شدند

محمد رضا يوسفي ، مه دخت كشكولي و جمشيد نرسي نامزد جايزه ادبي " كر ياما " شدند.

 دكتر " فريده خلعتبري " مدير انتشارات شباويز و نويسنده  كتاب كودك با اعلام اين خبر به خبر نگار ادبي " مهر" گفت : از 166 عنوان كتابي كه مرحله مقدماتي را پشت سر نهاده اند ، 71 اثر از كشور آمريكا است . پس از آن استراليا با 36 اثر ، انگلستان با 19 اثر و كانادا با 16 اثر.
وي گفت : براي نخستين بار در تاريخ اين مسابقه ادبي سه اثر از ايران نيز در ميان آثار برگزيده ديده مي شوند كه عبارتند از : " سراب "  ، نوشته دكتر " مه دخت كشكولي " ، "  ملودي "  نوشته دكتر" جمشيد نرسي" ، "  دختر سياره  سبز " نوشته " محمد رضا يوسفي" .
خلعتبري در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه مي توان به دريافت جايزه ادبي " كر ياما"  توسط نويسندگان ايراني اميدوار بود ، اظهار داشت : حتي اگر هيچ امتياز ديگري نصيب اين سه اثر نشود و جايزه اي به آنها تعلق نگيرد ، باز هم حضور پربار آنها در جهان و اين كه نام  ايران را در ميان پديد آورندگان آثار برتر ادبيات جهان جاي داده اند ، خدمتي است كه نمي توان اهميت آن را نا ديده گرفت .
وي تصريح كرد : در آستانه ي برگزاري مراسم پر شور هفته  كتاب ، افتخار به دست آمده را به فال نيك بايد گرفت و از هرسه نويسنده اي  كه آرزوي جهاني شدن فرهنگ مكتوب كشور را محقق كرده اند ،  ، به گونه اي تشكر كرد كه مشوقي براي پيوستن ديگران به اين جمع گردد.

کد مطلب 42279

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