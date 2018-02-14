غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان ۹۰ برابر حد مجاز/طوفان تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زاهدان به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به ۱۳۵۶۸ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان به ۹۰ برابر حد مجاز رسیده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این میزان۳۰ برابر حد بحرانی است، ادامه داد: در پی این رخداد علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان دید افقی در زاهدان به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

ملاشاهی با اشاره به احتمال بارش های خفیف وپراکنده در ارتفاعات جنوبی ونیمه شمالی سیستان و بلوچستان افزود: امروز وزش بادهای گرم و شدیدجنوبی با سرعت ۸۰ تا۹۰ کیلومتر بر ساعت در نواحی مرکزی، نوار غربی و جنوب شرق استان نیز موجب بروز پدیده گردوخاک می شود.

وی با اشاره به اینکه باتوجه به این شرایط احتمال اختلال تردد در مسیرهای مواصلاتی «زاهدان-بم» و «ایرانشهر- بم» وجود دارد، تصریح کرد: از اواخر وقت امروز شدت بادهای جنوبی در شهرهای شمال استان کاهش می یابد اما از فردا مجددا در با شروع وزش بادهای شمالی در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان پدیده وزش باد همراه با گردوخاک تداوم دارد.