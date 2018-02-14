کمکهای اتحادیه اروپا، عربستان و قطر برای بازسازی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کنفرانس بازسازی عراق در کویت عنوان داشت: اتحادیه اروپا ۴۰۰ میلیون یورو برای حمایت از تلاشها در زمینه بازسازی عراق اختصاص داده است.

وی در ادامه افزود: این کمک ها جدای از کمک های فردی است که کشورهای اروپایی به این زمینه اختصاص داده اند. پیروزی نهایی بر داعش باید از طریق حمایت از عراق در مرحله حساس کنونی تقویت شود.

از سوی دیگر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در سخنان خود در این کنفرانس از وام و سرمایه گذاری کشورش در عراق به ارزش یک میلیارد دلار خبر داده و بر پای بندی کشورش بر حمایت از بازسازی عراق تاکید کرد.

عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز در این کنفرانس از اختصاص یک میلیارد دلار برای حمایت از پروژه های عمرانی در عراق و ۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از صادرات عربستان به این کشور خبر داد.

علاوه بر کشورهای فوق امارات حدود ۶ میلیارد دلار، ترکیه ۵ میلیارد دلار، بانک بین المللی پول ۴.۷ میلیارد دلار، کویت ۲ میلیارد دلار، انگلیس یک میلیارد دلار و ژاپن ۶۰۰ میلیون دلار در بازسازی عراق کمک خواهند کرد.