آتش سوزی واحد مسکونی در گرگان اطفا شد

مهدی قره قاشی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش گرفتن یک واحد مسکونی در کوی اوزینه گرگان خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۱۷ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه) وقوع آتش سوزی در یکی از منازل کوی اوزینه به مرکز آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروی های امدادی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای حریق کردند.

وی افزود: این آتش سوزی خسارت جانی نداشت، اما از آنجایی که کسی در منزل حضور نداشته و این آتش سوزی دیر اطلاع رسانی شده، این منزل مسکونی دچار خسارت سنگینی شده است.

قره قاشی ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.