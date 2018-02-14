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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گرگان:

آتش سوزی واحد مسکونی در گرگان اطفا شد

آتش سوزی واحد مسکونی در گرگان اطفا شد

گرگان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی گرگان از آتش گرفتن یک واحد مسکونی در گرگان خبر داد و گفت: این آتش سوزی خسارت جانی نداشته و اطفا شده است.

مهدی قره قاشی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش گرفتن یک واحد مسکونی در کوی اوزینه گرگان خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۱۷ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه) وقوع آتش سوزی در یکی از منازل کوی اوزینه به مرکز آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروی های امدادی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای حریق کردند.

وی افزود: این آتش سوزی خسارت جانی نداشت، اما از آنجایی که کسی در منزل حضور نداشته و این آتش سوزی دیر اطلاع رسانی شده، این منزل مسکونی دچار خسارت سنگینی شده است.

قره قاشی ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4227907

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