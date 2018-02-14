عادلانه نیست افراد متمکن تحت پوشش بیمه سلامت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی امروز چهارشنبه در نشست با مدیران حوزه سلامت استان کرمانشاه گفت: بیمه سلامت با هدف پوشش اقشار مختلف از چند میلیون نفر آغاز شد و اکنون ۴۱ میلیون نفر در سراسر کشور تحت پوشش این بیمه هستند.

وی افزود: بیشترین حجم زیان انباشته در بیمه سلامت مربوط به سال ۹۵ است و در این حوزه باید آسیب شناسی شده و به آن توجه شود.

مدیر عامل بیمه سلامت کشور ادامه داد: بیمه سلامت برای افراد بی بضاعت و اقشار آسیب پذیر است و متاسفانه مشکلی که ما در این زمینه با آن مواجه هستیم این است که حتی کسانی که دارای تمکن مالی هستند نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند و این عادلانه نیست.

معاون وزیر بهداشت گفت: یکی دیگر از مشکلات حوزه سلامت هم پوشانی همزمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت برای بعضی از افراد است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی هستند.

این مسئول در پایان گفت: از تمامی تلاشگران عرصه سلامت که با وجود مطالبات یکساله همچنان با عشق به مردم عزیز خدمت رسانی می کنند قدردانی می کنم.