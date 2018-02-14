مشکلات اشتغال و مسکن جامعه ایثارگری استان بوشهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست با معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: حل مشکلات جامعه ایثارگری باید توسط همه مسئولان به صورت ویژه دنبال و پیگیری شود.
وی از تدوین و اجرای طرحهای مناسب برای رفع مشکلات جامعه ایثارگری خبر داد و اضافه کرد: اشتغال یکی از مهمترین دغدغههای جامعه ایثارگری است که در استان بوشهر نیز برای رفع این مشکل تلاش گستردهای صورت گرفته است.
استاندار بوشهر از برنامههای مهم برای جامعه ایثارگری استان بوشهر به رونق بازار و توسعه اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و ادامه داد: در استان بوشهر نرخ بیکاری نسبت به دیگر مناطق کشور پائینتر است.
وی خواستار توجه ویژه به مهارتافزایی و توانمندسازی متقاضیان اشتغال شد و بیان کرد: برای ایجاد اشتغال جامعه ایثارگران استان بوشهر ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران تامین شده است.
گراوند خاطرنشان کرد: این تسهیلات باید برای توسعه کارآفرینی، اشتغالزایی و ایجاد فضای کسب و کار در بین جامعه ایثارگری استفاده شود و توانمندسازی متقاضیان اشتغال زمینه رفع بیکاری فراهم شود.
وی به ظرفیتهای بالای اشتغال و کارآفرینی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: مسکن از دیگر دغدغههای جامعه ایثارگری استان بوشهر است که باید راهکارهای مناسب برای تامین زمین و مسکن ویژه ایثارگران اتخاذ شود.
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